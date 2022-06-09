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謝國樑訪動漫工作坊　盼打造「藝術家聚落」青創留基隆

▲謝國樑訪動漫工作坊 盼打造「藝術家聚落」在地青創留基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑完成油畫作品，與廖志祥先生女兒小葵分享創作喜悅。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑，今（9日）拜訪位在基隆市愛一路上「安卡莉動漫藝術工作坊」，該工作坊提供學習電繪動漫技巧、實體水彩、油畫等課程。謝國樑希望盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」，吸引更多在地青創及藝術家留在基隆，更增加城市生命力、展現藝文特色與價值。

創辦人也是基隆知名動漫藝術家小白老師廖志祥，以家鄉基隆形象創造虛擬觀光代言人，深受青年朋友喜愛。廖志祥曾在104年創立基隆觀光虛擬代言人「港灣城姬！基隆少女」，其中的「吉古拉」動漫角色，爲不少基隆人留下深刻印象。他認為，其實動漫圈有許多優秀的創作家皆來自基隆，進一步打造更多有利於動漫創作的發展空間與環境。

▲謝國樑訪動漫工作坊 盼打造「藝術家聚落」在地青創留基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑與基隆動漫藝術家廖志祥先生合影。

謝國樑過去幾年投身文創產業，後來也成立基隆創業者空間（SEK），因此對親身參與體驗青年文創，非常有興趣，更能同感其中艱辛。工作坊現場，小白老師廖志祥4歲的女兒小葵，因好奇而不斷在旁關注畫作內容，可愛的童真模樣，感覺也非常開心。

首次造訪謝國樑指出，「目前基隆缺乏對於數位及動漫產業人才的孵育，應該擴大文創範疇將動漫設計納入文創中」。而市府在推動相關藝文活動與政策時，也能吸引更多優秀藝術家加入。他舉例，如同東京池袋的「常磐莊」公寓，因實惠的租金與環境，吸引大量漫畫家進駐，像是橫山光輝、手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄等大師級的漫畫家。

▲謝國樑訪動漫工作坊 盼打造「藝術家聚落」在地青創留基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑認真作畫，手繪企鵝油畫給女兒小愛。

謝國樑表示，未來若當選市長，市府將積極為基隆青創工作者打造培育基地與舞台，並透過盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」；除了吸引更多在地青創及藝術家留在基隆，更增加城市生命力、展現藝文特色與價值。

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