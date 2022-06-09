基隆城博會明開幕　國光客運1813路線尖峰10分鐘一班拚疏運

▲基隆城博會開幕，國光客運1813直達車尖峰10分鐘開一班。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

2022基隆城市博覽會明(6/10)起登場，國光客運今表示，基隆營運路網包括基隆台北直達車1813等近20條路線與支線，終點站就是基隆國門廣場主展場，搭配活動期間市府新闢6條接駁專車及市區公車所有路線免費搭乘，方便轉乘前往正濱漁港與海科館等其他展區，尖峰每10分鐘就一班。

國光客運指出，1813路線往返台北車站與基隆國門廣場，全程行駛市民高架道路與中山高速公路，去程只有停靠起迄兩站點，是台北市區最短時間抵達基隆的直達車，跟自己開車沒有兩樣，又可以節省尋找停車位的時間與費用。

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1813路線是基隆通勤上班族族往返台北的主要交通工具之一，班次密集座位充裕，尖峰時段每隔10分鐘即有一班車，中南部民眾搭乘高鐵抵達台北站後可以無縫轉搭。

國光客運表示，基隆市區停車空間有限，搭乘城際國道客運再搭配免費接駁專車與市區公車路線，轉乘前往正濱漁港或八斗子海科館等其他展區，四通八達又省力，1813路線終點站基隆國門廣場，也是基隆港，另一頭是交通樞紐放射狀市區公車循環站，又緊鄰廟口夜市商圈，再加上城博會期間每天加碼三場水舞聲光秀，民眾可搭1813等路線參加城博會活動。