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「木乃伊來了」缺錢潛宮廟偷金牌　口罩挖洞當面具超詭異模樣曝光

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名楊姓男子因缺錢欠繳房租，竟跑到七堵天后聖母宮偷竊5面金牌，還特別在口罩上挖兩個洞，僅露出眼睛，利用凌晨四下無人竊取，隨即賤賣金牌得手5000元。警方獲報擴大調閱監視器，於8日查獲楊男行蹤，將他帶回偵訊。警詢後依加重竊盜罪，將他函送基隆地檢署法辦。

▲基隆男欠繳房偷宮廟金牌賤賣 他口罩挖兩洞遮臉充當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男欠繳房偷宮廟金牌賤賣，他口罩挖兩洞遮臉充當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，41歲的楊姓男子，有毒品及竊盜前科，因缺錢欠繳房租，於5月14日凌晨，鎖定基隆七堵天后聖母宮神像金牌，持油壓剪破獲門鎖後，進入搜刮竊走5面金牌，價值約5萬多元，廟方發現立刻報警處理。

偵辦人員調閱監視器發現，竊賊竟利用口罩當作犯案面具，以2片口罩自製面具，其中上方口罩剪兩個洞，避免遮住眼睛，最後還在頭頂蓋上毛巾，且動作熟練，屬於慣竊老手，經警方比對後，鎖定楊男身分。

▲基隆男欠繳房偷宮廟金牌賤賣 他口罩挖兩洞遮臉充當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊姓男子因缺錢欠繳房租，鎖定基隆七堵天后聖母宮神像金牌，進入搜刮竊走5面金牌。

警員經近一個月的查緝，於昨（8日）鎖定楊男出沒地點，將他帶回偵訊，並起出犯案用油壓剪等行竊工具。楊男到案後，坦承犯行，並表示得手的5面金牌變賣給銀樓，共換取5000元現金，並全數花用掉了。

警詢後依加重竊盜罪，將楊函送基隆地檢署偵辦，另也持續追查釐清收購金牌的銀樓，有無涉嫌收受贓物罪之嫌。

基隆市警局第三分局呼籲，近年來廟宇金牌、香油錢竊盜案件仍有所聞，廟方應加裝錄影監視系統且神像懸掛金牌應妥善保存，並設置具防盜功能之功德箱，確保寺廟財物安全。

▲基隆男欠繳房偷宮廟金牌賤賣 他口罩挖兩洞遮臉充當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼楊姓男子以2片口罩自製面具，其中上方口罩剪兩個洞，避免遮住眼睛，最後還在頭頂蓋上毛巾。

▲基隆男欠繳房偷宮廟金牌賤賣 他口罩挖兩洞遮臉充當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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