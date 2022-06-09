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「城市參與製造所」搶先開箱　見證共創基隆成果新亮點

記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會即將盛大登場，位在原太平國小的A3社區設計館，今（9日）由基隆市政府都市發展處長徐燕興率領策展團隊「開箱」，讓外界看見基隆城市近年轉以「共創精神 assemblage」，推動城市的翻轉與再生，獲得超過想像的反饋，也希望每位參與者都「畫一個比自己更大的圓」，共同打造基隆的美好。

▲「城市參與製造所」搶先開箱 見證共創基隆成果新亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「城市參與製造所」搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市政府「城市博覽會搶先看」今日來到A3社區設計館（原太平國小）；太平國小自2017年廢校轉型「設計與建築者之家」，並設置大基隆歷史場景及市港標竿再生計畫專案辦公室，成為基隆市政推展的秘密基地；去年太平國小歷經空間改造，引入太平青鳥進駐，成為全國地方創生亮點。

都發處長徐燕興表示，本次城市博覽會期間，太平國小廢校後第一次將全數空間打開，以「城市參與製造所」為主題，一揭基隆城市參與共創成果。「A3社區設計館」闡述城市治理與人民的關係，並呈現基隆市政府這幾年和市民合作的過程，與見證城市成長演進的歷程。

▲「城市參與製造所」搶先開箱 見證共創基隆成果新亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大基隆歷史場景及市港標竿再生計畫專案辦公室。

策展人林書豪表示，本次展覽是以四個尺度與概念，分別是：S我與城市、M社群與城市、L社區地方與城市、XL未來與城市。展場並以共作的精神，由社區參與動手做木工與編織，共同打造展場，把社區參與的理念也放置於展場中，邀請藝術家楊海茜與長興社區共同編織「雨港小花」，並邀請王國信 、吳浩宇 、莫登峰、黃志豪等與社區共創打造木工休憩空間。

2022城市博覽會自6月10日至19日展開，A3社區設計館展覽開放時間為上午10點至下午6點，並安排每日上午11點及下午3點專人定時導覽，歡迎市民朋友自火車站南口對面中山一路113巷步行前往，或至火車站北口港西街側搭乘接駁車，更多詳細資訊也可至「2022城市博覽會」官網查詢。

▲「城市參與製造所」搶先開箱 見證共創基隆成果新亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「城市參與製造所」搶先開箱 見證共創基隆成果新亮點。（圖／記者郭世賢翻攝）

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