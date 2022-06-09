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光照港灣！林開郡洋樓內部曝　林右昌：文化亮點新地標

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（9日）由文化局長陳靜萍陪同，和文化團體與策展設計團隊，蒞臨林開郡洋樓，參與「光照港灣－林開郡洋樓亮起來！」展覽開箱活動，他分享小時候印象與趣事，期待未來成為基隆文化亮點新地標。

林右昌指出，今天是台灣文化界大日子，林開郡洋樓重啟，這棟洋樓不只對基隆有意義，對台灣文化與歷史也有重要地位。重啟過程艱辛，我們懷著信念與價值就是讓基隆都市紋理與歷史空間場景，重現基隆人面前，並成為都市再生發展的新養分。

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林開郡洋樓內部曝。

林右昌表示，從他就任第一天開始立下志願，重啟林開郡洋樓，在第一年聯繫上屋主，經過這些年來在文化局長陳靜萍與同仁辛勤努力下完成目標，過程中歷經波折，重啟開始建築修復，這是台灣歷史建築與文化界重要里程碑，也成為基隆文化亮點新地標。

林右昌分享小時候印象，他都會到洋樓旁邊的釣具店，買蚯蚓和釣竿去釣魚，每次經過覺得黑黑暗暗的，看到樓頂塔樓有很多樹很漂亮，好奇是否有神祕花園能上去探險，今天終打開一樓了，未來希望修復後，應有機會看到屋頂塔樓樣貌。

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今天是台灣文化界大日子，林開郡洋樓重啟。

文化局長陳靜萍表示，林開郡洋樓興建於1931年，是基隆港第一排顯著地標，在許多基隆人記憶中，佔有無可取代的位置，無論是步出基隆火車站或搭乘海外輪船，都可以看見河港交會處，這棟有著圓形塔樓的建築，它見證基隆市近百年城市發展。

陳靜萍說，恰逢文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，在市府同仁與文資委員積極奔走，非常幸運也榮幸與林開郡洋樓後代聯繫上，2020年9月以啟動「文資審議」前提下，文化部同意補助部分修復經費，在文化保存的目標下，能保有原洋宅建築特色，同時也列為其私有老建築保存再生的旗艦級計畫。

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林開郡洋樓有著圓形塔樓的建築，它見證基隆市近百年城市發展。

這次「光照港灣－打開林開郡洋樓！」特展，藉文史爬梳、照明設計、清潔整理，帶領大家一窺在基隆日常神秘建築內人事物和它的價值，搜集到文史工作者珍藏老照片、基隆賢達手稿插畫，感謝洋樓後代家人林先生與文化局合作，期待共同思考與創造洋樓可能未來。

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲光照港灣！林開郡洋樓內部曝 林右昌：文化亮點新地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

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