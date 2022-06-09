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基隆農會推12款城博限定米信封　星座遊基隆、打卡熱點報你知

▲基隆農會推12款城博限定米信封 星座遊基隆、打卡熱點報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆農會推12款城博限定星座米信封。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022基隆城市博覽會將於6月10日至6月19日展開，除集結4大展區：國門廣場（A展區）、正濱漁港（B展區）、海科館（C展區）、沙灣展區（K展區），讓整座基隆市化身展場，同時還有海上觀展體驗與夜間光雕展演，讓遊客從早到晚都能享受基隆獨有的山海風情，歡迎各星座朋友在城博期間暢遊基隆。

基隆市農會為響應本次城博會，特別攜手市府產發處共同推出城博聯名款米信封，搭配12星座與城博限定展區及景點，推出12款充滿城市意向的星座米信封，歡迎大家在城博期間呼朋引伴來基隆看觀展。

▲基隆農會推12款城博限定米信封 星座遊基隆、打卡熱點報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市農會推出12款充滿城市意向的星座米信封。

城博會期間，在基隆市農會4個門市（七堵本店及愛六路、百福、安樂店）累積消費滿1000元，或收集4張在四大展區打卡的照片並分享至個人臉書或Instagram，或在潮嚮山海基隆粉絲專頁，於本活動貼文按讚及分享，即可免費兌換1包，集點打卡禮僅限於城博C展區海之聲特展服務台兌換，城博期間每日限量50份，每人1天限兌換1次。

產業發展處長黃健峰表示，本次與基隆市農會合作的城博聯名款米信封，搭配12星座與城博必逛展區及景點共推出12款，如太平青鳥、城際轉運站、海洋廣場、中正公園與基隆塔、市長官邸及要塞司令部、正濱漁會大樓、正濱色彩屋及阿根納造船廠、碧砂漁港、基隆嶼、海科館智能海洋館、望海巷景觀橋，以及有基隆秘境的瑪陵休閒農業區為主題，以手繪風設計專屬城博限定款星座米信封。

▲基隆農會推12款城博限定米信封 星座遊基隆、打卡熱點報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃健峰說，以「城市即展場」為概念打造的基隆城市博覽會，涵蓋展覽、藝術裝置、市集活動、上百場精彩展演與10條限定導覽遊程；室內展覽時間為每日上午10點到下午6點，戶外活動時間為每日上午10點到晚上9點半，活動期間也推出橫跨4大展區的6條接駁專車，讓大家方便逛遍基隆城，更多詳細資訊也可至「2022城市博覽會」官網或基隆市農會官網查詢。

▲基隆農會推12款城博限定米信封 星座遊基隆、打卡熱點報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

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