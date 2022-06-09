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殯葬官員被爆「打麻將喬事」人頭費30萬　柯文哲怒飆政風處：撤掉算了

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員李慶元9日爆料，台北市殯葬處秘書邱金榮慣性在週一休假，到北投的市場民宅打麻將，牌咖經常有1到2位造墓商等敏感對象，對方會偶爾透過故意輸錢的方法，向有自家人寄生至殯葬處需求的業者收取每人頭30萬元。台北市長柯文哲聽聞後臉色鐵青，要求政風處趕快調查，但台北市政風處長林炤宏的回應，反激起柯文哲的怒火。

▲▼柯文哲市政總質詢,左為北市殯葬處秘書邱金榮。（圖／記者李毓康攝）

▲北市殯葬處秘書邱金榮、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

李慶元9日於市政總質詢時，點名台北市殯葬處秘書邱金榮，並詢問對方週一中午後慣性休假去了哪裡？2020年1月至今年3月，兩年多來請了73次假。而邱金榮則直言，「有時候我會跟朋友在一起，有時候直接回家睡覺。」且有時候確實會在打麻將。

李慶元指出，助理林岳龍接獲檢舉函內容為「每逢週一下午全處都知道不能排會議給邱員（指邱金榮），因為他自己說要與友人打牌消遣⋯他自己坦承這是他的消遣，且有請假。甚至處長還說他打麻將有請假，是他個人自由。殊不知打麻將對象是造墓商，他幹了二十年墓政業務，竟然聲稱一個造墓商都不認識，欲蓋彌彰」、「本人也跟他打過五、六次」、「殯葬處技工工友出缺，由就業服務處辦理用人，都是由他擔任面試委員（經查證109年迄今），晉用一位收30萬，有時會打給備取人員外面談，不久備取人員就進入殯葬處化妝室擔任洗大體殮工。工友調動安排都是透過他安插⋯」、「陳冠伶（殯葬處長）還一度提名他為模範公務員，後來因他假謙虛加上案底太多，才改報二館劉館長。」

▲▼台北市議員李慶元市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員李慶元。（圖／記者李毓康攝）

而李慶元也與林岳龍透過關係找到某造墓商，向經常與邱金榮打麻將的造墓商錄音求證，錄音內容指稱「我們（墓商與邱金榮）常常都會打麻將，差不多每個禮拜會打一兩天⋯因為我們現在投資菜市場的也會跟他打」、「打多大？」、「都嘛是一萬底，我跟你說你要想問事情（指喬事），我都差不多會故意輸個3、4萬或2、3萬給他。這樣你知道我意思吧？你要真的想問墓的事情，裡面（指牌咖）還有一個造墓的，我順便也找他一起出來打，到時候你們公司資料再準備給我⋯」

而李慶元表示，自己和林岳龍進一步調查發現，邱金榮從2020年迄今，2年多來週一請假次數多達73次，殯葬處對於邱金榮都要到特定地點打麻將心知肚明，而且早有負面傳聞，痛批殯葬處長期縱容邱金榮，讓他有恃無恐，公然聚賭喬事；殯葬處政風室雖也風聞，卻置若罔聞，並未追查。

另外，李慶元提及，調閱殯葬處人事資料，發現自2020年迄今16名進用的技工工友中，有15名都由邱金榮擔任面試委員，頻率之高，啟人疑竇，且15名進用人員中有5名由備取人員遞補進用，分別為鄭姓、凃姓、王姓、彭姓及賴姓5人，都是進入殯葬處化妝室擔任工友。

▲▼台北市政風處處長林炤宏。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政風處處長林炤宏。（圖／記者李毓康攝）

李慶元認為，進用的人中有多達3分之1由備取人員遞補，這在台北市各單位技工工友徵選進用中，屬於異常現象，可見檢舉函中指控邱金榮「有時會打給備取人員外面談，不久備取人員就進入殯葬處化妝室」並非憑空捏造。

針對李慶元的爆料，柯文哲聽聞後臉色鐵青，「這個我們殯葬處政風室最好來報告一下。」政風處最好把殯葬處政風人員一起處理，「不然你會很麻煩喔，我跟你講。」

而台北市政風處長林炤宏回說，「政風的好壞，其實不能完全靠政風單獨⋯」但柯文哲立刻批評林炤宏，「不然你政風撤掉算了。」不過林炤宏仍堅稱「我覺得市長這樣的做法，不是很完全跟⋯」讓柯文哲聽聞後再罵「我沒有叫你講話！」而因為質詢時間結束，才使雙方沒有再繼續爭執下去。

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