騎樓「嗆聲頂胸」畫面曝！4酒客步出電梯突翻臉　1男左胸中刀喪命

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區1名男子，9日清晨6時許離開長春路一家酒店，與另外3人搭乘電梯下樓，但沒想到卻在騎樓發生鬥毆，男子左胸口遭利刃刺傷，送醫搶救後宣告不治，3人事後也被警方帶回派出所偵訊。

警方調查，32歲的黃姓男子，9日凌晨喝完酒後，從長春路上的一家酒店離開，搭乘電梯時與3名男子一起下樓，沒想到卻在騎樓發生口角衝突，黃遭對方持刀追打砍殺。



▲死者（左上）與兇嫌搭乘電梯下樓，最後在騎樓爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，黃姓男子胸口中刀，員警到場後通知救護車送醫搶救，但最後仍宣告不治，行兇的3人則往新北市三重區逃逸，事後在律師的陪同下前往派出所說明。

據調查，23歲動刀的陳姓男子，與另外2人搭乘電梯從酒店下樓，在電梯內與黃姓死者並沒有交談，不過，一行人出電梯後，黃在騎樓朝陳姓男子等3人嗆聲，並用胸部不斷頂陳挑釁，引發陳不滿進而追打黃。

▲陳姓兇嫌不滿被嗆聲，最後持刀刺傷男子左胸最後傷重不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男掏出小刀朝黃男胸口刺一刀，黃倒地不起，送醫搶救後仍宣告不治。陳等人到案後辯稱，因為不滿被嗆聲，所以才會爆發衝突，警訊後將依照殺人、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。