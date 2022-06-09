連水都沒了！俄軍物資耗盡「穿著冬裝打仗」　士兵想靠假結婚逃走

▲俄羅斯士兵稱，部隊現在連飲用水都沒有，因此他們開始想用「假結婚」來逃離軍隊。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭情報機構7日指出，在烏俄戰爭爆發百日後，如今的俄軍已陷入士氣低迷、無心戀戰的狀態，尤其最近天氣逐漸變熱，物資不足的俄軍現在連飲用水都沒有，因此有的俄羅斯士兵竟開始動起用「假結婚」換取回國機會的念頭。

綜合英媒報導，烏克蘭安全局最近發布了一段通話內容，顯示一名俄羅斯士兵在和朋友通話時談到，他們之間的一名共同好友最近嘗試向上級申請放棄戰鬥，不過卻被軍方駁回，「我們現在已經不可能回家了，擺在我們眼前的路只有幾條，要麽是受傷，不然就是戰死，或者是官方下令撤軍」。

這位身份不明的俄羅斯士兵在通話中表示，現在軍中所有人都在嘗試各種方式離開，但他們真的找不到任何辦法，而他則認為「假結婚」可能是一條可行的出路，「我甚至還跑去求我一個女性朋友幫我到婚姻登記處去申請結婚，但我卻被告知不能因此而被脫離部隊」。

此前有報導稱，俄軍部隊有人正在互相射擊同袍的腳，這樣他們就可以被遣送回國養傷。然而這樣的方法似乎已不奏效，隨著時間的推移，烏克蘭如今也開始進入夏天，逐漸升高的氣溫除了讓俄軍士氣愈發低落外，嚴重缺乏物資的他們現在連飲用水都沒有，「我們甚至還穿著冬天的軍服，真的很讓人傻眼」。

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