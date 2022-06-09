李根穿海軍制服「帥氣近況」曝！　透露：有韓裔同袍在烏克蘭戰死

▲李根返抵南韓後，於6月6日穿海軍制服造訪顯忠院。（圖／翻攝自YouTbue@ROKEAL）

記者羅翊宬／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月加入烏克蘭國際傭兵團作戰，因違反南韓外交部規定貿然出國，其5月27日返回南韓時，在仁川國際機場接受警方調查、同時被限制出境。在7天隔離期結束後，警方計畫傳喚李根調查，李根也對外透露，曾有一名韓籍出身的美軍將校在烏克蘭作戰身亡。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾警察廳關係人士7日在出入記者例行懇談會上透露，一旦李根7天的隔離期間結束，警方將計畫以違反南韓「護照法」的罪嫌傳喚李根出席接受調查，目前正在排定具體日期。

在李根5月27日從仁川國際機場入境南韓後，警方隨即限制李根出境。

俄烏戰爭爆發之初，南韓外交部便於2月13日將烏克蘭的旅遊警戒調升至第4級（最高級），禁止國人無端入境烏克蘭，違者恐被處以1000萬韓元以下罰金、甚至以吊銷護照處置，不過當時李根旋即於3月入境烏克蘭，還在社群媒體上宣布自己加入烏克蘭國際傭兵團參戰，引起一片譁然。

6月6日是南韓的「顯忠日」，紀念為國捐軀的先賢先烈。在這一天，李根身穿海軍制服造訪顯忠院，並將相片透過經營團隊上傳至YouTube頻道ROKEAL的社群，他在社群發文疾呼，「遺忘歷史的民族沒有未來。」

李根在內文透露，「最近部份媒體在報導中指出有韓國人在烏克蘭戰死。據我所知，一名和我們小組在同地區作戰的同袍，在與俄軍展開戰鬥的過程中不幸戰死，他曾在韓國出生，是美國前海軍陸戰隊將校，同時也是一名狙擊手。」

據悉，南韓外交部曾接獲通報，表示有南韓公民參加烏克蘭國際傭兵團時作戰身亡，目前仍正釐清資訊真相。

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