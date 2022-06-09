10分鐘毀滅2個裝甲營　「坦克收割機」輪式紅箭-10亮相

▲輪式紅箭-10導彈為解放軍目前最新式車載反坦克武器，號稱戰場上的「坦克收割機」。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

應對持續不斷的中印邊境衝突，大陸西部戰區某合成旅列裝新型反坦克導彈，增強高原戰力。據了解，這款新型反坦克導彈就是輪式紅箭-10導彈，為解放軍目前最新式車載反坦克武器，8輛導彈發射車的導彈系統，可以在10分鐘的六輪齊射下打掉76個裝甲目標，也就是說其火力足以殲滅2個印軍的裝甲營，堪稱戰場上的「坦克收割機」。

《央視》報導，位在海拔4500多米，某新型反坦克導彈列裝正在高原駐訓的新疆軍區某紅軍團。而這次的新型反坦克導彈，主要目標就是針對裝甲的攻擊進行反制，同時也可以對敵軍建築、低空低速飛行個體、水面潛艇進行毀滅式打擊。其具有射程遠、威力大、抗干擾、精準性高的特點，也可以短時間內實施雙重射擊，並向砲手回傳影像。

從報導畫面顯示，這批導彈系統為1輛猛士高級機動車底盤的前沿偵察車，1輛猛士指揮車，8輛MV-3型高機動性卡車底盤的紅箭-10導彈發射車，4輛MV-3底盤的備彈裝填車。由此可見，一個紅箭-10導彈連將由14輛車組成，這標誌著紅箭-10已經發展成系列裝備，成為合成旅級的打擊武器。

事實上這款新型導彈曾在大陸國慶70周年閱兵式上亮相，但原先的履帶式底盤換上高機動的輪式底盤，更能在氧氣稀薄的高原環境下發揮強大的機動性。輪式紅箭-10導彈的發射架裝有方形導彈發射箱，發射傾角可在40度至80度之間調整，並通過彈藥車的吊臂進行發射箱更換。此外，它也和履帶式紅箭-10一樣具備單車作戰能力。

知名軍事博主「科羅廖夫」撰文指出，輪式紅箭-10的全車待發彈最多為6枚，同時彈藥車上還有6枚備發彈。若紅箭-10導彈的實戰命中率達到80%，如此一來輪式紅箭-10導彈連的8輛發射車一次兩發齊射，便能在1分鐘內消滅10公里以外的12個裝甲目標。

文章進一步推估，如果單車6發導彈的三次齊射，加上目標確認和目標分配的時間，8輛導彈發射車三次齊射共48枚導彈，可以在3分鐘內打掉38個目標。此時再次裝填耗時4分鐘，便可以再來一次3分鐘的48枚齊射。這樣，一個8輛導彈發射車的紅箭-10導彈系統，便能在10分鐘的六輪齊射下打掉敵人76個裝甲目標，基本上可以算是殲滅2個印軍的裝甲營。