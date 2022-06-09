　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

10分鐘毀滅2個裝甲營　「坦克收割機」輪式紅箭-10亮相

▲▼輪式紅箭-10導彈為解放軍目前最新式車載反坦克武器，號稱戰場上的「坦克收割機」。（圖／翻攝自央視）

▲輪式紅箭-10導彈為解放軍目前最新式車載反坦克武器，號稱戰場上的「坦克收割機」。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

應對持續不斷的中印邊境衝突，大陸西部戰區某合成旅列裝新型反坦克導彈，增強高原戰力。據了解，這款新型反坦克導彈就是輪式紅箭-10導彈，為解放軍目前最新式車載反坦克武器，8輛導彈發射車的導彈系統，可以在10分鐘的六輪齊射下打掉76個裝甲目標，也就是說其火力足以殲滅2個印軍的裝甲營，堪稱戰場上的「坦克收割機」。

《央視》報導，位在海拔4500多米，某新型反坦克導彈列裝正在高原駐訓的新疆軍區某紅軍團。而這次的新型反坦克導彈，主要目標就是針對裝甲的攻擊進行反制，同時也可以對敵軍建築、低空低速飛行個體、水面潛艇進行毀滅式打擊。其具有射程遠、威力大、抗干擾、精準性高的特點，也可以短時間內實施雙重射擊，並向砲手回傳影像。

從報導畫面顯示，這批導彈系統為1輛猛士高級機動車底盤的前沿偵察車，1輛猛士指揮車，8輛MV-3型高機動性卡車底盤的紅箭-10導彈發射車，4輛MV-3底盤的備彈裝填車。由此可見，一個紅箭-10導彈連將由14輛車組成，這標誌著紅箭-10已經發展成系列裝備，成為合成旅級的打擊武器。

▲▼輪式紅箭-10導彈為解放軍目前最新式車載反坦克武器，號稱戰場上的「坦克收割機」。（圖／翻攝自央視））

事實上這款新型導彈曾在大陸國慶70周年閱兵式上亮相，但原先的履帶式底盤換上高機動的輪式底盤，更能在氧氣稀薄的高原環境下發揮強大的機動性。輪式紅箭-10導彈的發射架裝有方形導彈發射箱，發射傾角可在40度至80度之間調整，並通過彈藥車的吊臂進行發射箱更換。此外，它也和履帶式紅箭-10一樣具備單車作戰能力。

知名軍事博主「科羅廖夫」撰文指出，輪式紅箭-10的全車待發彈最多為6枚，同時彈藥車上還有6枚備發彈。若紅箭-10導彈的實戰命中率達到80%，如此一來輪式紅箭-10導彈連的8輛發射車一次兩發齊射，便能在1分鐘內消滅10公里以外的12個裝甲目標。

文章進一步推估，如果單車6發導彈的三次齊射，加上目標確認和目標分配的時間，8輛導彈發射車三次齊射共48枚導彈，可以在3分鐘內打掉38個目標。此時再次裝填耗時4分鐘，便可以再來一次3分鐘的48枚齊射。這樣，一個8輛導彈發射車的紅箭-10導彈系統，便能在10分鐘的六輪齊射下打掉敵人76個裝甲目標，基本上可以算是殲滅2個印軍的裝甲營。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
台南街頭轟35槍　主嫌「瘋狗斌」攜女友躲台中摩鐵被逮了
新冠確診死亡553人遭排除！　指揮中心曝原因
重機不忍了！　號召「高速公路乖寶寶」上國道抗議
快訊／街口投信基金狠削9000萬　檢調2度搜索約談前董座
楊冪涉金融詐騙「被管制拘捕」　以為假簡訊開嗆…一查震驚了
韓國酒駕撞死女留學生判8年　曾以琳父母悲痛回應了
全聯小編超神！一句話「破16都市傳說」　網膜拜：無法反駁
泡麵過期還能吃？日廠商解惑「7大問題」 答案超意外

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

10分鐘毀滅2個裝甲營　「坦克收割機」輪式紅箭-10亮相

烏軍恐撤離「北頓內茨克」　世銀援烏加碼15億美元

陸首艘百噸級無人艇完成海試　時速37公里具「高隱身、低噪音」特性

烏克蘭首度獲得西方「主戰坦克」　西班牙德製「豹-2」參上！

南韓「張保皋級」圖紙疑洩漏給台船　韓商至少5人遭查1人在逃

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

10分鐘毀滅2個裝甲營　「坦克收割機」輪式紅箭-10亮相

烏軍恐撤離「北頓內茨克」　世銀援烏加碼15億美元

陸首艘百噸級無人艇完成海試　時速37公里具「高隱身、低噪音」特性

烏克蘭首度獲得西方「主戰坦克」　西班牙德製「豹-2」參上！

南韓「張保皋級」圖紙疑洩漏給台船　韓商至少5人遭查1人在逃

獨攀女桃山遇難爆誰來救援喬不攏　熱心協作「抬屍400m」成關鍵

美研究：這類人出現「長新冠」可能性高4倍　建議定期測血糖

先探／多頭捍衛戰士　股東會＆除息旺季引擎轉熱！

江媽炒房團又犯案！同1家銀行踩雷2次　累計金額超過4億　

連水都沒了！俄軍物資耗盡「穿著冬裝打仗」　士兵想靠假結婚逃走

直播主被爆低調「年賺9億」！30萬粉網紅夫妻曖昧回應

屏東特有植物　禁山保安林「疣柄魔芋」回娘家

歸仁街頭槍案主嫌「瘋狗斌」台中摩鐵落網！　4嫌到案警方偵訊中

陽光男神范少勳有新歡　Gogoro VIVA XL SUPERFAST一騎就愛上

梁佑南怕狗卻被MING醬融化　一對眼心軟餵食嘴邊肉

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

軍武熱門新聞

烏軍恐撤離北頓內茨克　世銀援烏加碼15億美元

台F-16夏威夷硬著陸畫面曝　美方負責維修費用

陸首艘百噸級無人艇完成海試 時速37公里具「高隱身、低噪音」特性

「坦克收割機」10分鐘滅2裝甲營

烏軍首獲西方主戰坦克　西班牙德製豹-2參上

20歲陸軍女飛行員激似湯唯！美到80多萬網按讚

張保皋級圖紙疑洩漏給台船　韓商5人遭查1人在逃

陸飛官：殲-20好駕駛，不好駕馭

南韓超兇！KF-16開火360發　驅離俄軍機

烏軍擊落一架「蘇愷-27戰機」　初判為自家戰機

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

中美撞機16年了…王偉仍未回家

南薰礁神秘血案5死6失蹤　台、越列嫌疑國

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

更多熱門

相關新聞

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難 目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難 目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

湖北襄陽今（9）日發生一起飛機墜落民宅爆炸起火的事故，事發時有目擊者拍下民宅著火的影片，還有許多民眾圍觀。隨後，《央視軍事》證實，一架空軍殲-7教練機在訓練中失事，墜入某機場附近，造成地方民房受損，目前發現2名群眾受傷、1名遇難，飛行員跳傘成功，事故原因和傷亡情況正進一步調查。

普丁健康疑雲再起！與總統對談活動突推遲

普丁健康疑雲再起！與總統對談活動突推遲

少年用玩具無人機定位俄軍　助烏阻敵救了基輔

少年用玩具無人機定位俄軍　助烏阻敵救了基輔

烏軍恐撤離北頓內茨克　世銀援烏加碼15億美元

烏軍恐撤離北頓內茨克　世銀援烏加碼15億美元

俄國中止漁業協定　禁止日本漁船到南千島捕魚

俄國中止漁業協定　禁止日本漁船到南千島捕魚

關鍵字：

紅箭-10反坦克導彈西部戰區中印衝突解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面