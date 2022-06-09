普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

▲克宮證實，今年的「與普丁對談」活動無法在7月前舉行。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁每年都會舉辦一次與民眾直接對談的電視活動，不過克里姆林宮8日指出，政府將推遲原定於6月中舉行的「與普丁對談」活動，但活動將延至何時則未定。俄羅斯突然宣布延遲舉行對談活動，讓普丁的健康問題再次成為外界焦點，但也有人將相關決定與烏俄如今的局勢掛鉤。

綜合外媒報導，「與普丁對談」是俄羅斯一年一度的特別政治活動，全體俄國公民都可以在活動期間，通過電話、訊息或郵件向普丁提問，而普丁也會在電視節目中為民眾答題解惑。

俄羅斯政府此前宣布，今年的「與普丁對談」將在6月15日至18日的聖彼得堡國際經濟論壇期間舉行，不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitri Peskov）8日證實，政府已決定推遲今年的對談活動，因此這項活動不會如預期般在6月舉行。

外媒猜測，克宮突然宣布將對談活動延期，可能是考慮到烏俄戰爭仍在持續，現在就讓普丁面對大眾，恐怕會讓他面臨不少充滿敵意的問題，但也有人認為，普丁如今的健康狀況已無法再長時間待在螢光幕前，因此克宮才決定延遲活動。

佩斯科夫在宣布相關消息時提到，由於政府仍在持續進行對談活動的準備工作，因此政府也還未決定活動將延至何時舉行。不過，當記者問及普丁是否會在活動期間與烏東居民對談時，他則回應道，頓巴斯（Donbas）目前是烏俄之間激烈戰鬥的場所，因此相關情況不太可能發生。