15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

▲波克拉薩靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，擋下俄軍攻勢，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭一名15歲男孩因為在烏俄戰爭爆發初期，靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，並發動砲襲擋下俄軍對基輔的攻勢，而成為當地英雄。

綜合外媒報導，住在基輔的15歲少年波克拉薩（Andrii Pokrasa），在2月下旬接到烏克蘭軍方的緊急請求。當時，烏方大略知道俄軍的可能位置，但他們需要準確的GPS座標，才能使用砲彈進行攻擊，因此他們希望波克拉薩可以和軍方合作，一同找出試圖攻陷基輔的俄軍位置。

波克拉薩立刻操控玩具無人機升空，在附近發現一輛車燈亮了很久的卡車，他順勢找去，沒想到一下子就發現了俄軍車隊的位置。波克拉薩表示，他在看到車隊的瞬間感到非常害怕，但他決心不讓俄軍接近基輔，於是連忙飛到部隊上方拍照，並將照片和座標傳給烏克蘭軍方。

烏方靠著波克拉薩回傳的方位，及時掌握了俄軍的所在位置與動態，才得以在基輔以西約40公里處就阻止俄軍入侵首都。烏克蘭指揮官卡斯亞諾夫（Yurii Kasjanov）指出，波克拉薩是當地唯一有使用無人機經驗的人，因此軍方當時才決定與他合作，而他也成功幫助烏克蘭殲滅敵軍，「他是烏克蘭真正的英雄」。

烏克蘭無人機使用者協會主席特羅亞克（Taras Troiak）表示，民用無人機如今已成為烏俄戰爭中的重要工具，同時也改變了這場戰爭的遊戲規則；目前烏克蘭有約1000名平民正在使用自家的無人機來記錄俄軍的調度，或採集俄軍的戰爭罪行，並將相關資料上交烏克蘭當局，「俄軍現在已無處遁形」。