　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

▲▼波克拉薩靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，擋下俄軍攻勢。（圖／翻攝自推特）

▲波克拉薩靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，擋下俄軍攻勢，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭一名15歲男孩因為在烏俄戰爭爆發初期，靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，並發動砲襲擋下俄軍對基輔的攻勢，而成為當地英雄。

綜合外媒報導，住在基輔的15歲少年波克拉薩（Andrii Pokrasa），在2月下旬接到烏克蘭軍方的緊急請求。當時，烏方大略知道俄軍的可能位置，但他們需要準確的GPS座標，才能使用砲彈進行攻擊，因此他們希望波克拉薩可以和軍方合作，一同找出試圖攻陷基輔的俄軍位置。

▲▼波克拉薩靠著玩具無人機發現俄軍位置，讓烏克蘭軍隊得以及時掌握俄軍動態，擋下俄軍攻勢。（圖／翻攝自推特）

波克拉薩立刻操控玩具無人機升空，在附近發現一輛車燈亮了很久的卡車，他順勢找去，沒想到一下子就發現了俄軍車隊的位置。波克拉薩表示，他在看到車隊的瞬間感到非常害怕，但他決心不讓俄軍接近基輔，於是連忙飛到部隊上方拍照，並將照片和座標傳給烏克蘭軍方。

烏方靠著波克拉薩回傳的方位，及時掌握了俄軍的所在位置與動態，才得以在基輔以西約40公里處就阻止俄軍入侵首都。烏克蘭指揮官卡斯亞諾夫（Yurii Kasjanov）指出，波克拉薩是當地唯一有使用無人機經驗的人，因此軍方當時才決定與他合作，而他也成功幫助烏克蘭殲滅敵軍，「他是烏克蘭真正的英雄」。

烏克蘭無人機使用者協會主席特羅亞克（Taras Troiak）表示，民用無人機如今已成為烏俄戰爭中的重要工具，同時也改變了這場戰爭的遊戲規則；目前烏克蘭有約1000名平民正在使用自家的無人機來記錄俄軍的調度，或採集俄軍的戰爭罪行，並將相關資料上交烏克蘭當局，「俄軍現在已無處遁形」。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
抽打8歲繼女被肉搜！機車行老闆道歉　女童不良行為曝
轟30多槍「1慘死1命危」　台南街頭槍擊畫面曝！
快訊／虎豹潭溪水暴漲奪6命　帶團領隊過失致死罪起訴
巴8歲繼女！機車行「滿地冥紙」　鐵捲門被丟蛋潑漆畫面曝
DNA查到兇嫌卻死了　警公園查訪曾對話...詭異動作曝光
林義傑公司3動作！ 律師揪「關鍵1步」違法
快訊／台中宣布：高中以下遠距「延長到6／17」
染疫後「胸前紅整片」痛爆！　醫PO震撼照：不是單純感冒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

伊朗2工人「無限旋轉撞牆」30公尺高墜下　活活摔死驚悚畫面曝光

15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？　5大QA一次看

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

烏南淪陷區將舉行公投入俄！　魁儡官員稱：讓人民自決前途

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

快訊／載核原料！美軍V22魚鷹式傾轉旋翼機墜毀！　傳4死1失蹤

國會暴動才過17個月　川普傳最快7月宣布競選總統

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

伊朗2工人「無限旋轉撞牆」30公尺高墜下　活活摔死驚悚畫面曝光

15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？　5大QA一次看

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

烏南淪陷區將舉行公投入俄！　魁儡官員稱：讓人民自決前途

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

快訊／載核原料！美軍V22魚鷹式傾轉旋翼機墜毀！　傳4死1失蹤

國會暴動才過17個月　川普傳最快7月宣布競選總統

甜心主播朱培滋曝阿湯哥「來者不拒」：完全沒不耐煩

快訊／傳斯洛伐克訪團2人確診　本周剛見蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮

蕭敬騰證實「已經長居成都」：很自在安逸　經紀公司曝真實原因

朱立倫向美眾議員提整合台韓半導體　「國民黨重返華府定讓台灣更好」

100kg厚片女「變瘦了」！手痛半個月才知骨折　近況曝光網驚認不出

快訊／機組員入境檢疫將改0+7　陳時中14:00說明

高雄男藏毒拒攔查！突發動機車想落跑　2警掛彩忍痛壓制

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

互轟35槍「1慘死1命危」　台南歸仁街頭火拼畫面曝光！

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

國際熱門新聞

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

強尼戴普今生日！　律師暗示擬放棄3億賠償金

挪威「通靈公主」要嫁薩滿男友

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

哈利、梅根因「這檔事」又被罵翻！

猴痘恐通過空氣傳播　專家：不排除有風險

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

馬修麥康納站上白宮！為一雙鞋氣哭搥桌

千人婚禮被外燴放鳥！家屬親自下廚　新娘崩潰了

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」數十人圍觀

烏議員感謝台灣：制裁俄取得晶片　這非常重要

紐西蘭牛羊數量都破千萬　2025年要收打嗝費

馬克宏：別羞辱俄國　澤倫斯基：沒領導人的樣子

更多熱門

相關新聞

烏南淪陷區將舉行公投入俄　魁儡官員稱前途自決

烏南淪陷區將舉行公投入俄　魁儡官員稱前途自決

俄軍入侵烏克蘭後，2月底3月初陸續奪下南部札波羅熱地區多個城市，如今計畫將這些城市正式納入俄羅斯轄下成為既定事實。這些地區的魁儡首長們將舉辦公投加入俄羅斯。

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

澤倫斯基：中國應發揮對俄影響力

澤倫斯基：中國應發揮對俄影響力

烏議員感謝台灣：制裁俄取得晶片　這非常重要

烏議員感謝台灣：制裁俄取得晶片　這非常重要

聯合國攜手Uber　向烏克蘭提供援助物資

聯合國攜手Uber　向烏克蘭提供援助物資

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯無人機Andrii Pokrasa

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面