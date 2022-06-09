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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉時宇／補習班取名「台大」錯了嗎？法院為何判賠錢

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲有補教業者把自己命名為「台大」，引起臺大的不滿，認為補教業者侵害其權利，甚至有損校譽，就在前幾年提起了訴訟。（圖／記者許敏溶攝）

國立臺灣大學，簡稱臺大、台大、NTU 或 112，是通說臺灣第一學府，也是許多父母殷殷期盼兒女可以擠身進入的大學之一。

而在考試拜拜會拿包子、粽子當作供品（取諧音「包中」）的時代，補習班肯定也要挑一個名字吉利的，因此就有補教業者將腦筋動到臺灣第一學府身上，把自己命名為「台大」，讓大家到這裡補習，肯定是吉祥又如意，考試都考一百分。但這樣吃豆腐的行為，當然也引起臺大的不滿，認為補教業者侵害了臺大的權利，甚至有損臺大校譽，就在前幾年提起了訴訟。

臺大可是法院認證的著名商標

各位也許會想，臺大的本名明明就是「國立臺灣大學」，臺大只是個簡稱，怎麼能說是商標呢？

原來，國立臺灣大學早在2002年，就已經向經濟部智慧財產局註冊「台大」、「TAIDA」等商標。法院甚至認為，臺大向來都是為國內首屈一指大學學府之一，長期以來都以「台大」作為商標而為人所知，且該校針對學術教育所提供的商品或服務，早在一般消費者的認知當中，建立起非常高的知名度，而具有相當的識別性。因此，「台大」不只是個商標，還是個「著名商標」。

補習班想搭便車卻惹禍上身

回到前面臺大提起的官司，法院針對整起事件，嘗試從不同角度，討論使用「台大」二字的對與錯。

首先，補習班在網頁上使用「台大」、「TAI-DA」等字樣，用來推廣補習班、宣傳線上課程等網路服務，或協助販賣考試用書等行為，就是在使用商標的行為。

這是因為，當補習班特別強調「台大」等字樣，外加上其所提供的商品或服務，跟學校提供的教育內容差不多相似，就很有可能讓消費者誤認補習班的商品或服務，與國立臺灣大學有所關聯，或是彼此有授權關係。

還有，既然是補習班，就應該知道「台大」是一個著名商標，但卻故意使用「台大」等文字在網站上，用以吸引潛在消費客群、宣傳線上課程或考試用書──法院認為：如此一來，補習班使用「台大」兩字的方式，將可能使消費者誤解國立臺灣大學有經營補教業並追求商業利益，進而產生負面聯想，對「台大」商標的信譽造成減損，最終削弱國立臺灣大學身為教育與學術機構的商標識別性。

因此，法院最終認定補習班使用「台大等字樣」的行為，侵害了「國立臺灣大學」的商標權的。當然，補習班另外以「台大」為名設立的台大數位科技教育股份有限公司、以「台大數位學院」、「台大數位科技教育學院」為網站名稱及官方社群網站帳號、以「tai-da.com.tw」登記為網域名稱等行為，也同時侵害了臺大的商標權。

另外，法院也強調，補習班雖然不曾單獨使用使用「台大」、「臺大」、「TAIDA」等文字，不過有關商標是否近似、是否容易混淆，除了用呈現在消費者眼前的整體圖樣判斷外，如果某商標圖樣中有特別引人注意、特別顯著的部分，那也要就那個特別部分好好加以比較是否近似。

換句話說，補習班縱使沒有單獨使用「台大」、「TAIDA」等文字，但那些文字可說家喻戶想，屬於特別的部分；而那部分的文字，自然也與臺大的商標高度近似，足以使消費者誤認。

偷雞不著蝕把米的最佳典範

故事的最後，法院要求：未來針對線上課程及函授課程等服務，補習班未來不可再使用相同或近似「台大」、「TAIDA」字樣，也不可以用於類似商品或服務的文書或廣告上──那些正在使用的也要趕快拿掉。

另外，前面所說的「台大數位科技教育股份有限公司」，也不可以再使用相同或近似於「台大」的字樣，包含：公司名稱、網域名稱、社群網站帳號名稱等。於是，該公司除了要辦理公司名稱變更登記外，也要辦理註銷相關網域名稱的登記。

面對這樣的緊逼，雙方在第二審和解了。我們雖然無從得知具體和解方案，不過，從台大數位科技教育股份有限公司解散，而原址重新設立了另外一家公司的結果看來，國立臺灣大學確實打贏了這場商標保衛戰，也好好殺雞儆猴一番。

未來，如果還有人想吃臺大的豆腐，可能就要先想想後果。當然，這樣的案件對於我國商標權的維護，也都有非常正面的效果；畢竟，國內攀附商譽的案件不少，有些甚至還會違反《公平交易法》，進而造成不公平競爭的情形，為了保障消費者權益，也為了保護努力耕耘、創造品牌價值的公司，都應該對攀附商譽的事件好好審查並加以處罰，以免不良廠商搾取他人努力的成果。（本文轉載自《法律白話文運動》白目觀點）

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