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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉時宇／勞保破產？勞工的退休生活該何去何從？

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲政府若不確實針對勞保財務發動結構性改革，勞保基金是不會因為「勞保不會倒」的口號就可屹立不搖。（圖／CFP）

2022年1月14日，勞動部公布最新的《110年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估》，裡面看似有個好消息：勞保財務破產年限將從由2026年延後兩年至2028年！這是因為，受到近年投資績效佳，再加上政府計畫性、持續性的財務撥補（包括2020年撥補200億元、2021年再撥補220億元及2022年將續編300億元撥補基金）。

乍看之下，勞工保險好像續命有成，但報告中也提及：勞保基金精算負債為11.05兆億元，且財務缺口未來恐會持續增長。說到底，這跟我們到底有何關係？

勞工保險對你我的重要性？

只要你有工作，不管曾經或現在，也不管你是受雇於人，還是自己當老闆，我們跟勞工保險（下稱勞保）都脫不了關係。

勞保指的是，雇主依法幫勞工加保，勞工按月繳納保險費，未來依法獲得事故或職災給付（針對傷病、失能、生育、死亡及老年等狀況）的保險制度。希望強制雇主為勞工加保，每個月由勞工繳納一些保險費，讓勞工獲得完善的生活保障。

勞保原則上必須依勞工薪資申報，現行的《勞工保險投保薪資分級表》（2022年1月1日生效），將投保薪資分為14個等級，雇主應該要誠實按照勞工的實際薪資申報。雇主如果沒有依法幫勞工投保勞保，可能還會有相關的民、刑事責任！

為何勞保基金會破產？

依照《勞工保險條例》規定，勞保基金就是勞保的「大水庫」；除了依法做投資運用及保險給付支出外，不得作其他目的使用。而勞保基金的來源有：創立時政府提供的金額、當年度保險費與孳息、保險給付支出的結餘、保險費滯納金，以及基金運用的收益四大類。

談到投資，特別要注意的是：勞保基金與新、舊制勞工退休基金、就業保險基金、積欠工資墊償基金及職業災害勞工保護專款等基金，共同組成了「勞動部勞動基金」，由「勞動部勞動基金運用局」依照相關法令，如《勞工保險基金管理及運用辦法》等，進行投資管理、擬定資產分配，試著讓基金能長期穩健發展。

比方前述辦法說，勞動部勞動基金運用局的投資項目相當琳瑯滿目，像是：公債、公司債、定存、外幣存款、投資醫院或經濟建設、國內基金、境外基金、國內外不動產開發及建設、國內外資產證券化商品等內容。

勞保基金的投資收益，攸關我國千千萬萬勞工的生活保障。但大家都聽過「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，勞保基金也是一樣，為了降低風險，勞動基金運用局在進行投資時，不會只投資單一市場或標的，而是會透過多元資產配置的方式，分散各種投資風險，以達到「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡」的效果。

勞保基金破產有沒有解？

近年來，勞保基金破產的消息時有耳聞，如何讓勞保可以永續發展，是執政者無法避免的問題。

不過，要延長勞保基金的壽命，不外乎開源、節流──「開源」無非要靠勞工多繳錢、政府多挹注資金，或是提高基金投資效益來增加收入；「節流」則是要勞工少領錢。

首先，勞保費部分，依前述最新的財務評估指出，想要達成收支平衡、維持勞保基金永續發展，勞保費率至少要調升至16.27%才能緩解破產危機（年金制度開辦時，起始費率只有6.5%，陸續提高到現在的10.5%）。但在選舉優於一切的台灣社會，顯然沒有政治人物願提出這樣的主張，畢竟衝動的結果就是明天多一場罷免案。

其次，若要依靠政府撥補，必須要每年撥補800億至1,000億才能夠平衡；光憑2022年預計撥補的300億元，顯然也只是杯水車薪，無法從根本解決財務缺口。

最後，剩下的，也許就只能從提高基金投資效益的角度出發了。

根據勞動部公布的資料，2021年1月1日至11月30日為止，勞保基金運用收益來到532.7億元，運用收益率來到7.09%；但如果還要再向上提高投資報酬率，相對應的風險可能也會提高，而且也不是隨便說說就能達成的目標。因此，投資是否能夠如預期增加收益，恐怕誰也不敢保證。

更嚴重的是，針對勞保基金的運用，目前可分為「勞動基金運用局自營」及「委外代操」兩部分，不管是官員或委外代操的經理人，都曾爆發過炒股的弊案，涉案金額累積上億元，也讓人民對於勞保基金的運用及監理產生了不信任感。

話說回來，雖然最新的財務評估宣告勞保基金成功續命，但如果遲遲找不到實際解方，恐怕也只是杯水車薪，讓基金苟延殘喘罷了。

隨著高齡社會的到來，退休人口開始請領款項，少子化更導致保費的收入減少，如果政府不能夠確實回應勞保財務問題，發動一場踏實的結構性改革，建構出有效且能夠持續發展的社會保障制度，勞保基金是不會因為「勞保不會倒」的口號就可以屹立不搖的，我們終將共同面臨後果。（本文轉載自《法律白話文運動》白目觀點）

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