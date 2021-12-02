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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉時宇／裝潢蟑螂出沒！打造愛屋請小心

在房價日益高漲的年代，擁有一個家是許多人的夢想，除了買房時要再三謹慎外，裝修時也不能掉以輕心。

最近常有民眾遭不肖裝潢業者欺騙。就像報導所說：桃園一名顧先生為了給家人好的居住環境，買新家也找來裝潢公司，以130萬簽訂施工，但屋主控對方不但拖延工作時間，還疑似亂施工，不僅頂樓排水孔堵住，連浴室磁磚也亂貼，害他有家住不得，且羅姓老闆還搞失蹤，氣的屋主直接提告。

這些不肖業者正是利用民眾對房屋裝潢的陌生，先以話術構築美麗的藍圖，再巧立名目要求屋主付款，錢到手後不是鬧失蹤，就是工程草草收尾，留下欲哭無淚的屋主和無法住人的爛尾樓。這些人就是江湖上人稱的「裝潢蟑螂」。

俗話說，「預防勝於治療」，即便事後可以透過法律途徑來保障自己的權益，但是訴訟實在是曠日廢時，所以今天要來聊聊如何看透裝潢蟑螂的習性，事前做好保護措施。

評價不是指標，美照供參

因為網路發達，大家都習慣在網路上查看各種評價或評比。不過，網路陷阱多，這些公司行號的評價是否真實可靠，其實還是要打上一個問號，尤其是毫無負評的業者，有時反而更要小心。

在挑選業者時，除了要查證相關公司營業登記，注意是否有狡兔三窟的情形外，更要注意公司是否有辦理室內裝修業者登記（註一），務必要選擇合格專業的業者，千萬不要只看到宣傳的美照，就自投羅網。

善用契約範本，嚴格執行

許多業者會以「減少麻煩」、「過去都是這樣」等理由，提供簡陋的估價單或契約給屋主簽。看起來有個書面契約好像很有保障，但其實這是悲劇的開始。因為契約上面該有的都沒有，像是：施工範圍、施工圖說、單價、總價、施工期間、付款方式等內容，欠缺那些項目之後很容易引發紛爭。

建議各位屋主盡量選用行政院所頒布的「建築物室內裝修—工程承攬契約書範本」（註二），至少在這份政府主筆的契約，已為雙方提供了最基本的保障。如果業者再三推託，打死都不願意以契約範本簽約，這樣的業者適不適合，我想各位心中也都有答案了。

另外，契約訂立後雙方都應該要嚴格執行，對於業者提出「提前請款」的要求，一定要特別小心。許多業者都會以「先付錢不然沒辦法買材料」當起手式，要求屋主提前付款；不過，一般承攬契約其實都是報酬後付為原則（註三），所以沒錢買材料本身就是重要警訊。換句話說，當業者必須要先拿到錢才有辦法買材料時，他的財務狀況可能就有問題，屋主應該要有適當的危機意識才是。

終止契約當機立斷，減少損失

在施工的過程中，不肖業者常會看準屋主急著完工的心理，除了要求屋主提前付款，還會用各種理由拖延工程時間，藉此要求增加工程款。

如果不幸遇到這樣的情形，不要一心想著付錢了事，這樣只會被騙更多的錢而已。此時應該要請業者具體說明工程遭遇的困難是什麼？後續要如何解決？如果業者支支吾吾無法清楚解釋，可能就要考慮是否要「終止契約」以控制風險，千萬不要越陷越深。

要避免裝修蟑螂，最關鍵的心法就是「錢握在手才是老大」，不管業主說的多天花亂墜，只要屋主嚴格遵守契約條款，不提前付款，也不拖欠款項，在正常情況下應該都可以順利結案，即便遭遇不肖業者，也可以控制損失。

另外，除了契約簽訂要注意外，在施工過程中，雙方如果有需要溝通討論，建議都應該以電子郵件、LINE等方式為主，因為這樣至少能留下書面紀錄，未來有爭議的時候可以作為證據使用，對雙方都有好處。最後，提醒各位，賺錢很辛苦，不要隨便就把錢付出去。（本文轉載自法律白話文運動

附註：
註一：內政部營建署建管資訊系統-室內裝修業登記查詢。
註二：建築物室內裝修—工程承攬契約書範本。如果裝潢有設計的需要，也可以參考「建築物室內裝修—設計委託契約書範本」或「建築物室內裝修—設計委託及工程承攬契約書範本」。
註三：民法第 490 條：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部。」

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