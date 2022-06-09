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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

張斗輝新任更保董事長推更生事業群　《甦活人生》新報導

▲▼更生電子報2022年6月號。（圖／台灣更生保護會提供）

▲《甦活人生》電子報6月號。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報6月號出刊，由於高檢署新任檢察長張斗輝就任後，也接下臺灣更生保護會董事長的職務。報導中特別提出張斗輝對更保業務的期望，尤其是遵照法務部長蔡清祥提出的「更生事業群」業務，未來發展指日可待。

張斗輝接下更保董事長的工作後，首先要強調「營造友善的社會接納氛圍」。他認為，政府雖然運用各種資源幫助更生人復歸社會，但絕不能缺乏私部門的協助，甚至要鼓勵私部門加入，才能營造良好的社會氛圍，讓更生保護業務事半功倍。

另外對於「更生事業群」業務，張斗輝也舉出目前在基隆、花蓮兩地的狀況說明。其中基隆輔導所之更生事業群，於去年底設立人力工程行，主要營運項目包含油漆粉刷、壁飾黏貼工程及建築物清潔等，並於今年4月開始承包工程，針對更生人缺乏的技術先行訓練，再由具有經驗的專責人員帶領更生人上工，每位更生人都是工程行內的重要的齒輪，但卻與整個工程行環環相扣。至於未來計畫在花蓮開辦的更生事業群，規畫內容為石雕及木雕藝術、園藝及縫紉，預定蓋組合屋做為營業場所，更生保護會已向國有財產署申請「土地使用權同意書」，並已核發在案，目前申請建築執照中，待完工後即開辦相關訓練課程。

此外，本期《甦活人生》電子報也特別提到，《ETtoday》記者專訪張斗輝的內容，另外本期內容還包含「更生保護法修法『焦點團體座談會』」、「關懷學員勇往直前、堅定戒毒決心/橋頭」、「更生傳愛。粽享幸福。更生心粽有你/臺北」以及「看見疫情下傳遞的愛與溫暖，讓更生關懷不打烊/花蓮」等精彩內容。

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