李家豪／貪小便宜沒繳停車費怎麼變成詐欺

▲有人利用悠遊卡停車五分鐘內離場不需收費的漏洞，把自己的車停在無人看管的停車場內，不付停車費達半年之久，被停車場管理業者提告詐欺而遭到起訴。（圖／翻攝自Google maps）

之前報載有一民眾利用悠遊卡停車五分鐘內離場不需收費的漏洞，把自己的車停在無人看管的停車場內，都不需付停車費達半年之久，之後被停車場管理業者提告詐欺而遭到起訴。無人看管停車場怎麼會有人被騙？他是貪小便宜沒繳錢，怎麼是詐欺呢？

一般來說，詐欺是行為人使用一種騙術，讓對方因此相信，然後交出財物或提供服務給行為人，但機器不是人，機器怎麼會有相信或不相信的問題呢？

《刑法》第339條之1規定「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同」，這就是所謂「對機器詐欺」。

現今很常見的收費設備，例如販賣機、便利商店電子錢包、停車場收費機等，都是透過電腦程式設計去計算收費金額後，解除電腦鎖定完成買賣、繳費的目的，當有人對於這個電腦程式做出欺騙的行為，得到一定的財物或利益，也就是等同於對人的詐欺，所以特別立法來處罰。

像新聞中的民眾，車子明明有停在停車場內，卻利用收費設備在電腦程式設計上有5分鐘內離場不收費的優惠，欺騙電腦程式車輛已經在入場5分鐘內離場，而取得了停在停車場內一直停車且不用付費的利益，這就是《刑法》上要處罰對機器詐欺的犯罪行為。

隨著無人管理收費設備、電子錢包普及，帶給現代人很多便利，但千萬不要認為可以鑽漏洞或占便宜，而去欺騙收費設備，否則貪小便宜的後果不只是要賠償，還可能讓自己吃上詐欺罪的官司！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。