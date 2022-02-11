張文傑／罵人「三小」竟無罪？

▲罵人「三小」算不算髒話？在司法實務中，有法官認為，將其用於動詞或形容詞後，有不愉快或不合理的意思，不算貶損他人人格的意思。（圖／視覺中國）

據報載，A男駕駛白色自用小客車在學校前占用車道臨時停車，適有另一位B女駕駛深色自用小客車送小孩至幼兒園上學，因無法順利通行至該幼兒園門口而鳴按喇叭，A男於移車後行經Ｂ女車旁時 ，雙方起口角爭執，因此心生不滿，在校門口對其辱罵：「妳是在吵三小、兇三小」、「妳是在三小」等語。Ｂ女認其名譽、人格受損，而對Ａ男提出《刑法》第309條第１項之公然侮辱罪告訴。案經檢察官提起公訴，後經法院審理，Ａ男卻遭法院判決無罪確定。為什麼會這樣呢？

按《刑法》第309 條所規定「侮辱」之行為，乃指不指摘具體事實，而以使人難堪為目的，以言語、文字、圖畫或動作表示不屑、輕蔑或攻擊之意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損其評價之程度；且須出於侮辱之故意，而具有妨害他人名譽之危險，始足當之；亦即行為人須出於主觀侮辱他人之犯意，以言語、文字或動作表示不屑、輕蔑或攻擊其人格之意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，在客觀上達到貶損其名譽及尊嚴評價之程度；若行為人並無侮辱他人之主觀犯意，縱其言語有所不當或致他人產生人格受辱之感覺，尚無從以該罪相繩。

又《刑法》妨害名譽罪章保護之法益，係在保障個人之名譽不受不當詆毀，而名譽究有無毀損，非單依被害人主觀上之感情決之，實應依社會通念為客觀之評價，如評價結果認客觀上名譽已受貶損，則縱使未傷及被害人主觀之感情，仍應視為名譽之侵害；反之，縱然已傷及被害人主觀之情感，然實際上行為人之行為對被害人社會之客觀評價並無影響，仍不為名譽之侵害。至於行為人內心主觀上有無侮辱他人之意思，應就其言論內容、動作比對前後，綜合當時的客觀情狀為整體考量，以探知行為人的真意，並非因行為人有非正面性用語或動作出現，即當然該當侮辱之構成要件。

法官調查審理後認為，Ａ男於前揭口角爭執中， 固曾以台語口出「小」、「三小」之詞語，然台語中之「潲 （洨）（小）」，原指動物之精液，後引申為無聊、無用之意，加在詞句中則成為粗俗之用語，用於動詞或形容詞之後，則有不愉快或不合理的意思，例如「啥潲（即三小）」僅係一種粗俗不雅之用語（舉例：「你是咧看啥潲？」即「你在看什麼？」）、「衰潲」則僅指倒楣、運氣不好，此有台灣閩南語常用詞辭典資料可查。是以，台語對話中，倘使用「潲 （洨）（小）」一詞，究非如同一般謾罵如「幹你娘」等語句，一經聽聞即足認有貶低他人之意味。而本案被告Ａ男固曾於口角過程中口出台語之「三小」，然依前揭說明，該詞句客觀上實難認有貶損告訴人Ｂ女之人格評價之意涵存在。

另外，法官依據Ｂ女於警察詢問、檢察官訊問過程中，並未指稱對方所說之「三小」為辱罵之詞語，僅一再指稱Ａ男以「幹你娘機掰」、「幹你娘GY」 之五字經、或「幹你娘」之三字經辱罵自己，而認Ｂ女並未認為對方於爭執過程中所說「妳賣吵小啦」之「 小」，及「大早在這妳吵三小啊？」、「妳在三小啦」之「 三小」，係屬足以貶損其人格尊嚴與社會評價之辱罵言語。因此法官認為Ａ男所稱「三小」部分，與《刑法》第309條第1 項公然侮辱罪之構成要件不符。

綜上所述，法官認為本案被告與告訴人口角爭執時，以台語對告訴人出言稱「大早在這妳吵三小啊？」、「妳在三小啦」固有未當，然與其被訴以犯公然侮辱罪之構成要件不符，而本案證據也未達一般人均不致有所懷疑，而得確信被告有公然侮辱之犯意之真實程度，無從說服法院形成被告有罪之心證；且法院在得依或應依職權調查證據之範圍內，復查無其他積極證據足以證明被告確有起訴意旨所指之犯行，所以在不能證明被告犯罪之情形下，判決被告無罪。

不過，Ａ男雖然在刑事部分遭刑事庭法官判決無罪確定，Ｂ女如認為其人格權受到侵害，仍可依《民法》侵權行為之規定，至法院向民事庭對Ａ男提起損害賠償之訴訟（請求）。

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●張文傑，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。