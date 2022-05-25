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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳緯勝／那一年，我們一起跳的毽子操

前陣子，台灣藝人劉畊宏在抖音上發表毽子操影片爆紅，影片紅遍兩岸三地，抖音觀看次數也成功破億。影片能夠爆紅，當然具備了天時、地利、人和，剛好在新冠疫情嚴峻的情況下，中國大陸採取強力的清零及隔離措施，劉畊宏的毽子操對於運動健身來說，既簡單又有效率，不需很大的空間就有很好的健身效果。更有不少的藝人搭上這波熱潮，拍攝了自己作毽子操的影片上傳以賺流量。有人要問，像健身操是否能受到智慧財產權法律的保護呢？拍攝這樣的影片，又要注意哪些法律問題呢？

首先，劉畊宏拍攝上傳的影片，自然屬於《著作權法》中所稱的視聽著作，尤其是劉畊宏以其藝人光環拍的影片，能夠帶來的觀看次數通常比一般人來得高，這個視聽著作也就有其商業價值。未經著作權人同意便擅自使用該視聽著作於商業目的，就屬於侵害著作權的行為。當然，在影片中要使用的背景音樂，或是健身操之配樂，勢必要先取得該音樂著作之著作權人同意才能使用。劉畊宏的毽子操使用了大量的周杰倫的音樂著作，想必應已取得該著作權人的同意。

另外，健身操動作本身能夠受到著作權保護嗎？《著作權法》中跟健身操最接近的，就屬於「戲劇、舞蹈著作」了，輔以《著作權法》對於「著作」的定義，屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，而戲劇、舞蹈中往往有著深厚的藝術成份，如林懷民的雲門舞集等，那不就難以想像為何認定「戲劇、舞蹈」為著作之一種，也受到著作權保護了。「健身操」的目的著重在健身，基本上較不具藝術成分，恐難以認定能以著作的方式保護，且過於簡單的動作組合，也可能難以被認定能給予著作權的保護，但筆者認為，如健身操中能夠加入部分舞蹈或戲劇的元素，或是動作組合具獨創性，仍然有可能被認定擁有著作權，而這部分仍有賴未來更多相關判決來釋明。

我國著作權採取著作人於著作完成時享有著作權，也就是不像專利或商標採取登記保護制度，且著作權首重「原創性」，在著作權訴訟中，「原創性」的舉證就變得相當地重要，所以保全創作之證據和歷史記錄是重要的動作和程序。

但值得注意的是，中國大陸的著作權是採取可登記制，由國家版權局管理登記，而由中國版權保護中心審核。雖然中國大陸並沒有強制民眾必須登記版權，但在實務上，不管產品上架網路平台，或向法院提出版權爭訟，平台和法院都希望能夠先進行版權登記，而且登記內容事項包含了作品、創作歷程、地點、時間的記載，等同於為創作人保全創作之證據了，可省下未來在法庭上舉證的工作。所以只要創作人認為有價值的創作，而且對中國大陸市場有興趣的，都建議應該向國家版權局提出登記。（本文轉載自法操

●陳緯勝，碩品智權事務所創辦人。以上言論不代表本報立場。

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