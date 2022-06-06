近4萬買LV拖鞋穿三四次「掉色」！她氣炸：商標都沒了　官方回應

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名季姓年輕女子近日在LV專櫃，花了8450元人民幣（約新台幣37140元）買了一雙銀色的LV平底涼拖，沒想到她只穿三、四次，前後不到10天就掉色了，她氣到上節目吐槽，「鞋子質量還不如幾十元的拖鞋。」

綜合陸媒報導，季女今年4月在杭州萬象城LV專櫃買了一雙銀色平底涼拖，購物發票顯示價格是8450元。季女說，鞋子穿了大概三四次，前後不到10天，鞋內腳接觸的地方就掉色了，連LV商標也模糊了。

季女吐槽，鞋子質量還不如幾十塊的拖鞋！她表示，在價格高的同時，質量也應當有保障。

▲季女狂吐槽。（圖／翻攝自影片）

季女向LV專櫃反映，對方表示，要拿到上海做檢測。最近，季女收到回覆稱，這雙鞋子屬於正常磨損，不承認是質量問題。

據LV官方客服表示，需要看實物結合日常使用才能做判斷，目前沒有收到大規模客人反饋鞋子有掉色情況。

據了解，季女的訴求是調換同等價位的鞋子，目前LV方面既不承認是質量問題，也未說明是使用問題，僅稱這是特殊情況，要做加急處理。不過事後，LV方面表示願意給季女調換同等價位鞋子。

從官方平台了解到，這雙鞋是義大利製造，材質是金屬質感牛皮革，鞋帶是鏈條裝置，還有韌性鞋墊和微型外底。

▼37140元LV拖鞋掉色。（圖／翻攝自影片）