告贏Google！前職棒老闆施建新欲甩假球　搜尋結果需部分移除

▲2008年爆發打假球事件，重創中華職棒。此為示意圖。（圖／路透）

記者吳銘峯／台北報導

捲入中華職棒2008年假球案件的前米迪亞暴龍隊球團老闆施建新（現已改名施允澤），獲判無罪確定後，卻因網路搜尋結果讓他的姓名經常被連結，他起訴要求Google移除搜尋結果，一二審均敗訴。案經廢棄發回，更一審改判Google敗訴，需移除搜尋施建新的部分網頁。可上訴。

施建新在2007年間與股東林秉文（綽號「鱸鰻」）等人合資買下前台灣大聯盟的誠泰眼鏡蛇隊後，更名成「米迪亞暴龍」，但卻與綽號「雨刷」的職棒簽賭組頭蔡政宜掛勾，爆發轟動社會的「黑米假球案件」。檢方之後依背信罪起訴施建新，球團金主林秉文則是以詐欺、賭博等罪名被起訴，當時捲入這起簽賭事件的被高達到33人。案件進入法院審理程序，施建新歷審均獲判無罪，2013年初獲判無罪確定。

▲施建新起訴，要求Google移除網路搜尋結果。（圖／ETtoday資料照）



施建新雖然無罪確定，但由於網路搜尋引擎強大的功能，讓網友在使用Google搜尋引擎時，就會主動跳出「假球」、「職棒簽賭」等字串，施建新不滿無罪確定後，還要在網路上被這些字串連結，包含自己的學經歷、家庭背景也被起底搜尋，因此針對Google公司起訴，主張歐盟法院判准的「網路遺忘權」，要求Google移除網路搜尋結果。

一二審均判決施建新敗訴，案經廢棄發回後，高院進行更一審。更一審中施建新僅聲明移除7個搜尋結果與連結，他主張，自己辭任球團負責人多年，這些資料再被蒐集或處理已屬不必要，或因時間經過已不適當（inadequate）、「無關係」（irrelevant）或過剩（excessive）。且這些過時、不實的網頁未被移除，讓一般不知情之民眾得隨時檢索到這些資料，導致他的名譽權、隱私權等持續受侵害，故依照《個資法》聲明移除。

但Google反駁，他已改名為「施允澤」，故對「施建新」之原名早已不得主張任何權利；而且搜尋結果所連結之網頁中關於他涉入打假球案之記載，並不屬《個資法》所定義之個人資料，施男不得就此主張。Google更說，公司只是經營搜尋引擎網站，並未蒐集、處理或利用個人資料，應不受《個資法》規範，拒絕移除。

▲法院最後作出部分改判。（圖／視覺中國CFP）



高院仔細審酌施男列舉之7個搜尋結果，發現其中網頁發表人下標題為：「這種人就應該用球棒從嘴巴穿進去屁眼穿出來」，內容「如果報導一切屬實，那施建新真的是垃圾是狗屎是他媽的狗娘養的...」、「之前施建新在PTT上PO文的事件時，我還一直在同學面前幫忙說話，真他媽豬油矇了眼，這種人應該用球棒從嘴巴穿進去屁眼穿出來（檀香刑？！），讓他以後不能再說假話。」高院認為這雖非由Google創設的網頁資訊，但這網頁內容「大部分為自我情緖發抒之髒話，並無何事實陳述，即使刪除，已不具公眾知的權利維護等公共利益。」因此改判Google需移除本網頁搜尋結果。

至於施男主張移除的其他搜尋結果，包含「可能謊報年齡及學歷外，並指施男涉嫌牽線黑道主導球團，及自行在網路上爆料後，又召開記者會滅火等事實經過」、「2008年『中華職棒假球事件』原委、判決連結」、「米迪亞公司發跡經過、黑道與施男聯繫投資事宜」等，高院認為這並未逾越Google「促進資訊充分流通」及「使公眾取得充分資訊」等公共利益目的相關，因此仍判決不需移除。