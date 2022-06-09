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社會 社會焦點 保障人權

黃狗竄路中害女騎士摔車身亡　靠一根狗毛揪出飼主判刑定讞

肥胖貓狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

▲女騎士因黃狗竄出而摔車不治。此為示意圖，非本案黃狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹王姓女子2年前騎機車行經市區時，突然一隻黃狗衝出，騎士閃避不及而摔車，顱骨骨折送醫不治。警方根據監視器畫面鎖定肇事的黃狗是由當地的孫姓男子飼養，但孫男否認養狗。檢警根據機車底部的一根狗毛，驗出DNA就是孫男飼養的狗，將他起訴，一二審均認定有罪，判刑8月。案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年2月8日，上午8點40分左右，一隻沒有繫繩的黃狗出現在新竹市區街道上閒晃，沒多久，王姓女騎士騎乘機車經過，黃狗突然竄出，女騎士閃避不及、緊急煞車，人車倒地，受有急性硬腦膜下出血及顱骨骨折之傷害，經送醫後不治身亡。

家屬提告，檢警根據監視器畫面，發現黃狗的蹤跡，再根據其他監視器畫面，發現有著紅色項圈的黃狗，早在肇事前15分鐘，就由當地孫姓男子家中走出，沒有繫繩。檢警找上孫男，孫男雖坦承家中養了一隻黃狗「布丁」，但否認「布丁」肇事。警方鑑識科人員在死者機車體盤採集到一根黃色毛髮，並採集「布丁」的唾液送法務部調查局鑑定，最後發現DNA相符，檢方因此對孫男依照「過失致死罪」提起公訴。

法院後，雖然孫男還是否認「布丁」肇事，但法院根據客觀證據，認定「布丁」就是肇事者，另外根據《動物保護法》第7條規定：「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。」，法院認為孫男是本件肇事犬隻之飼主，本應以鍊繩約束犬隻，但他於案發前不久將「布丁」放出在外，使之單獨於住處附近道路任意穿梭，造成騎乘機車經過之死者避煞不及人車倒地送醫不治死亡。法院因此認定，孫男就被害人之死亡結果，應有過失甚明，確實成立過失致死罪，一二審均將他判刑8月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

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