雷皓明／《跟蹤騷擾防制法》讓你不能再追求人了嗎

▲《跟蹤騷擾防制法》行政院版草案規定，如果反覆持續地做違反他人意願的行為，讓被跟蹤騷擾的人感到恐懼，而干擾其日常生活或社會活動，就有可能犯法。（圖／視覺中國）

今（2021）年4月22日剛出爐的《跟蹤騷擾防制法》（下稱《跟騷法》）行政院版草案規定，如果反覆持續地做違反他人意願的行為，讓被跟蹤騷擾的人感到恐懼，而干擾其日常生活或社會活動，就有可能會被警察告誡、核發保護令，甚至被判刑。

《跟騷法》網友疑惑來解答

許多網友怒稱這部法律如果通過，就不能跟心儀的對象有情感上的交流，會讓已經名列生育率倒數第一名的台灣，少子化情況更加雪上加霜。但真的是如此嗎？我們整理了幾個常見的問題，來破除大家的擔心與疑慮。

疑惑1：約吃飯要請客已經很可憐了，約不成還會被告？

錯，如果只是試探性地詢問對方要不要一起吃飯、出去走走，是不會被告的。只有被對方拒絕後，一而再且再而三的「盧小小」，反覆持續地一直問、一直問、一直問，才會有被告的可能。

疑惑2：天天送喜歡的人一朵玫瑰花，也會被告？

如果對方也喜歡你，那這樣的行為就叫做浪漫，但不喜歡就是變態了。如果已經被制止的話，也請停止這樣的行為。送花或送禮表面上好像是不求回報地為對方付出，但對方表示不想收後，還是「反覆持續」的送花或送禮，其實也是一種騷擾行為喔。

疑惑3：在喜歡的人工作場所或住家樓下等，想要接他上下班也不行？

喜歡一個人，就會想讓對方不受風吹日曬雨淋，但如果你每天想要接送的舉動，已經讓對方「心生畏怖」，讓人害怕到不敢出門上下班，「影響對方的日常生活」，也是會被告喔。你想為他遮雨，但其實你就是造成他全身淋濕的颱風天。

疑惑4：跟異性游同一個水道會不會中《跟騷法》？

基本上要「與性或性別有關之行為」才會被認定是跟蹤騷擾行為，游泳速度有快有慢，總不可能一直跟在特定性別的泳者後面游，如果對方慢下來就跟著慢下來，對方游快一點又跟著快，對方變換水道就跟去，這就是跟蹤騷擾行為，一般游泳可不是這樣的喔。

疑惑5：對路人發傳單或推銷也算騷擾？

雖然發傳單或推銷看起來可能符合條文裡面所說的「展示其他物品」，但發傳單或推銷應該不會是「與性或性別有關之行為」，而且也不會「使之心生畏怖」，所以不必太擔心喔。

疑惑6：用line敲喜歡的人會觸犯《跟騷法》嗎？

人家不回應還一直line才算，重點是「持續反覆施行」line對方的行為，對方已經表示不要敲了，再繼續line，就非常有可能是跟蹤騷擾行為。有時候退一步海闊天空，放棄一棵樹，還有一整片森林等著你。

如果是用正常的追求方式，或偶一為之根本不需要擔心。像上面舉例的，網友們把這部法的適用範圍想的太寬，不是所有追求行為都是跟蹤騷擾行為，要對「特定人」、「違反其意願」、「持續反覆施行」、「與性或性別有關之行為」、「使之心生畏怖」、「足以影響其日常生活或社會活動」，才有可能會被認定是跟蹤騷擾。

被跟蹤騷擾了要怎麼辦

《跟騷法》補足了性別暴力防治的最後一塊拼圖，可以即時制止加害者繼續跟蹤騷擾受害者。如果被跟蹤騷擾，首先務必先報警處理，警察可以用「書面告誡」加害者，要求他馬上停止跟蹤騷擾行為。

在被告誡的兩年內，如果加害者再為跟蹤騷擾行為，被害者、檢察官與警察都可以向法院聲請保護令，禁止加害者繼續跟蹤騷擾，保護被害者的人身安全。若加害者進一步違反保護令，會被處有期徒刑、拘役或罰金等刑事處罰。對於嫌疑重大、有反覆實施之虞者，法院可以裁定預防性羈押，避免被害者不斷被騷擾、甚至被殺害的憾事發生。

總而言之，曖昧或是追求與被追求之間，也是有一定的分寸，逾越了分寸，就很有可能是跟蹤騷擾行為。如果對方明確拒絕或委婉地已讀不回及未讀未回，就不要反覆試著聯繫了，這也是《跟騷法》為我們畫上追求的界線。被騷擾的人遇到跟蹤騷擾時，有法律作為後盾與安全網；追求者也別讓自己被貼上跟蹤騷擾犯的標籤，瀟灑的放手，會有更寬廣的天空。過得幸福，讓對方後悔錯過你，也是一種很棒的報復方式。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。