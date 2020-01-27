　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【棒球與法律】界外球砸壞我的車！誰來賠我？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲新北三重棒球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲棒球比賽或練習過程所擊出的界外球，可能造成觀眾受傷或居民的私人財產受損，依民法規範恐無人需要負責。圖為三重棒球場。（圖／記者楊舒帆攝）

三重棒球場於2018年底啟用，作為基層棒球訓練基地使用，然而，當地居民卻對此感到憂心。自從球隊進駐練習後，便時常在球場周圍撿到棒球，甚至砸破了車輛的擋風玻璃，深怕哪天就會砸中附近的行人。而比賽（練習）過程所擊出的界外球，不僅可能造成觀眾受傷，有時更會飛出棒球場外，導致附近居民的私人財產受損。此時，應該由誰負民事責任呢？

民法第184條：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」

民法上所稱的「過失」，通常是指「違反注意義務」，被認定為有「過失」。民法規範更進一步的將注意程度區分為三種，由高至低分別是「抽象輕過失」、「具體輕過失」及「重大過失」。所謂的「抽象輕過失」，就是指：按照一般社會觀念來說，具備相當知識經驗與誠實勤勉的人所應該達到的注意程度，這也正是民法第184條第1項前段所要求的注意程度。

依照民法第184條第1項前段，球員所應具備的注意程度是「抽象輕過失」，簡單來說，球員擊出界外球致他人財產有損失，是否應該負損害賠償責任？球員必須是違反「按照一般社會通念，擁有相當棒球知識經驗與誠實勤勉的人所應具備的注意程度」，此時，該球員才須依法對財產受有損害的人負責。

然而，縱然是擁有相當棒球知識經驗且誠實勤勉的職業選手，都無法在比賽當下，預見自己所揮擊的球是否會變成界外球，甚至是加以控制自己所揮擊的力量、角度等，因此，應認為擊出界外球並沒有違反「抽象輕過失」的注意義務。經由論述所得出的結論，似乎是球員不必對此負損害賠償的責任。

根據臺北地方法院100年消字第21號民事判決，法院認為，當中華職棒挑選合法的棒球場作為比賽地點，且觀眾席的設置與配備都符合相關規範，此時，中華職棒並未違反相關的法令。據此，只要符合上述條件，中華職棒無須依民法第184條而負損害賠償責任。

依照現行民法就侵權行為的規範下，儘管界外球確實是造成他人受有損害，但按照法條操作與論證的過程，將得出「沒有人需要對此加以負責」的情形，也許大多數人在法感情上難以接受，然而，實際上發生這種情況時，球團、主辦單位為了維護商譽，也有可能私底下對受有損害的他人進行賠償（和解）。（本文轉載自法操FOLLAW

好文推薦

給說法／【棒球與法律】觸身球會構成刑法上的傷害罪嗎

給說法／得易科罰金，誰說得算？

給說法／【棒球與法律】界外球到底是「誰」的

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」深溝現形
澎湖4疑似病例隔離2天　武漢肺炎「檢驗結果」出爐！縣府緊急說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

中職／搶接界外球　彭政閔引退賽使用專屬比賽用球

超級幸運兒連續接2顆界外球　外野手看傻眼：太扯了！

界外球太危險！　道奇將考慮加裝界外護網

界外球打傷球迷頻傳　白襪內野全設防護網成聯盟第1隊

驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

爽到吞球！小布萊德利打界外球　紅襪球迷接到「塞嘴裡」

法律白話文運動新書《臺灣法曆：法律歷史上的今天》

給說法／【棒球與法律】界外球砸壞我的車！誰來賠我？

「獄見貓喵‧遇見愛」流浪貓教台東技源受刑人的一堂課

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

法律白話文運動新書《臺灣法曆：法律歷史上的今天》

給說法／【棒球與法律】界外球砸壞我的車！誰來賠我？

「獄見貓喵‧遇見愛」流浪貓教台東技源受刑人的一堂課

他點名「南港8+9多」！好奇一問：是因為貧窮落後嗎　秒遭新莊三重人反駁

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

新年看這包，滿手都紅包！　3位西洋男偶像轉大人「露肌肌」賣內褲

徐玄出國玩「飄逸洋裝」美得像仙女！　網友查出「驚人低價」呆了：果然時尚靠臉

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

過年都在牌桌上...小心「梨狀肌」抗議　醫曝久坐下場：比輸錢還痛！

幸福空間／神明桌擺放重點！臥房、廚衛、堆雜物全都NG

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

法律熱門新聞

給說法／界外球砸壞車該找誰賠

法律白話文運動讓你看清《臺灣法曆》

陳師孟事件《ETtoday》民調：民眾贊同監察制衡司法

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

「獄見貓喵‧遇見愛」貓咪教的一堂課

雷皓明／A片有著作權嗎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

給說法／觸身球會構成傷害罪嗎？

吳景欽／太空法借鏡日本《宇宙活動法》

更多熱門

相關新聞

為賭債殺死女組頭　判刑15年定讞

為賭債殺死女組頭　判刑15年定讞

桃園市陳姓老翁，因經常簽注六合彩積欠金姓女組頭10多萬元，2018年9月間女組頭前來討債，雙方發生口角衝突。老翁拿出預藏的番刀砍死女組頭後，企圖逃逸，但遭目擊的路人駕車撞倒，逮捕收押。最高法院審理後，維持一二審見解，將老翁判刑15年定讞。

「獄見貓喵‧遇見愛」貓咪教的一堂課

「獄見貓喵‧遇見愛」貓咪教的一堂課

黑心魷魚乾　廠商竟以工業級液鹼浸泡

黑心魷魚乾　廠商竟以工業級液鹼浸泡

矯正署仁道關懷　速准假釋2千人

矯正署仁道關懷　速准假釋2千人

陳師孟事件《ETtoday》民調：民眾贊同監察制衡司法

陳師孟事件《ETtoday》民調：民眾贊同監察制衡司法

關鍵字：

法律司改人權給說法法操界外球損害賠償民法職棒三重棒球場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面