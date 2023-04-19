給說法／無視使用警語而發生傷亡誰負責

▲無視健身房貼有「高血壓者不得使用」之告示而發生傷亡，到底誰要負責呢？（圖／CFP）

根據新聞報導，一名患有高血壓的呂姓男子入住台中一間飯店時，無視飯店健身房門口貼有「高血壓者不得使用」之告示，仍然使用跑步機運動，結果發生心因性休克導致其從機器上跌落，且經過將近一小時後才被飯店人員發現，最後送醫不治。

呂男無視飯店的警告標示仍決定使用跑步機，但飯店卻過了近一小時才發現問題，顯見管理上也有問題。法院如何認定雙方責任呢？

證明飯店有無違反注意義務

呂男家人於先位聲明主張飯店應負《民法》侵權行為之過失責任，在《民法》上，對於「過失」其實沒有明確的定義，一般仍是參考《刑法》第14條「應注意、能注意而不注意」概念，所以主要是判定被告有無「違反注意義務」。

呂男家屬認為，飯店違反《旅館業管理規則》第25條第4款，發生緊急事故時，旅館應負責將受傷旅客送醫之規定，但法院經檢視相關法規後，認為並無任何要求旅館業者應於健身房內設置管理、巡邏人員或隨時監看監視器之規定。由於從一開始就沒有注意義務，就不會有過失可言，因此不成立《民法》第184條之侵權行為。不過，這也並非代表旅館完全沒有責任。

飯店仍須符合《消保法》規定

由於《民法》之規定是針對普遍一般人適用之最低限度規範保障，對於商業經營者則應符合《消費者保護法》所訂之較高標準。而《消費者保護法》第7條規定，企業經營者在提供服務時，應確保其符合科技及專業水準可合理期待之安全性。

該飯店的健身房位於密閉空間，且有視覺死角，卻未設置管理人員，或派員巡視或隨時監看監視器，導致無法確保房客之安全，法院認為，其不具當前飯店、旅館業專業水準可合理期待之安全性，因此仍需負損害賠償責任。

不過，呂男也無視旅館警告，這會牽扯到《民法》第217條「與有過失」的規定，簡單講就是在雙方都有過失的情況下，就算肇事責任主要在對造身上，卻因為當事人也需要負上一定程度的責任，而導致對造的賠償金額可以減輕或免除。

由於呂男自知有高血壓病史，卻無視健身房公告仍進入使用，發生死亡的風險應是其可以預料的，法院認為，因其違反注意義務，所以亦具有過失，其責任應占百分之五十，最後在衡量下，判決旅館業者應賠償350多萬元。