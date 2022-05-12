捍衛「洪瑞珍」商標！　洪家二代告堂妹夫婦侵權結果出爐

▲洪瑞珍二代經營者洪峻聲控告堂妹洪毓姍夫婦，要求其不得使用「洪瑞珍」商標勝訴後，洪毓姍夫婦仍持續用「洪瑞珍」行銷自己的商品。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

洪毓姍夫婦經營「洪家手作」三明治店，曾被洪瑞珍二代經營者洪峻聲控告侵權，雙方達成和解。然洪峻聲仍不滿和解後，提告洪毓姍夫婦名下7家店面在招牌、店內牆上、店內公告等持續使用「洪瑞珍」、「洪瑞珍」置於圓圈內之圖案及「HUNG RUI CHEN」作為行銷，經新北地院審理，依違反商標法，處洪、蔡2人各6個月徒刑，可上訴。

判決書指出，洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍夫婦所開設的「洪瑞珍傳世有限公司」提告，要求堂妹不得再使用有關「洪瑞珍」字眼及相關圖型商標，勝訴後，雙方於2018年和解。但洪毓姍夫婦仍持續在行銷「洪家手作」三明治時，使用「洪瑞珍」、「洪瑞珍」置於圓圈內之圖案及「HUNG RUI CHEN」英文字樣等作為商標。

法官認為，洪毓姍夫婦台北林口環球百貨店以文字敘述，「本店負責人為『洪瑞珍』北斗廟前老店女兒」「『洪瑞珍』第二代女兒創立」等語，此處提到「洪瑞珍」字樣僅係事實之敘述，還屬描述性合理使用。

不過，洪毓姍夫婦持續在新莊等店，在招牌、店內牆上、店內公告、粉絲專頁宣傳圖示、各類產品包裝、發票、名片、外送網頁、網路地圖照片、看板等處，直接出現「洪瑞珍三明治」、「洪瑞珍第二代」、「洪瑞珍二代店」、「洪瑞珍三明治店」、「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍洪家手作三明治」等字眼，則構成商標之使用。

洪毓姍夫婦雖辯稱這些使用只是敘述相關淵源，但法官認為，洪毓姍夫婦將自己經營的店家與「洪瑞珍」作連結，是向外傳達自己為「洪瑞珍」所經營或授權之店家，已表達自己販售之商品或提供之服務是出於「洪瑞珍」，將其作為商標使用。

法官認為，「洪瑞珍」三明治為我國高知名度點心事業，洪毓姍夫婦為牟利，與洪峻聲和解後顯然並未服氣，繼續恣意使用高度近似商標，使消費者產生誤認混淆，侵害商標權之期間達1年以上，依違反商標法，處洪、蔡2人各6個月徒刑，可上訴。