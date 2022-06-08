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澎湃防疫包送麻辣拌麵挨轟　台中市府道歉：會檢討改善

▲澎湃防疫包送麻辣麵挨轟，台中市府道歉「檢討改善」。（圖／市府提供、周永鴻提供）

▲澎湃防疫包送麻辣麵挨轟，台中市府道歉「檢討改善」。（圖／市議員周永鴻提供）

記者游瓊華／台中報導

目前流行的Omicron病毒株常造成患者喉嚨刺痛、腹瀉等症狀，飲食必須清淡，但台中市議員周永鴻今天指出，有確診網友抱怨收到的台中市關懷包裡面居然有麻辣拌麵，網友批「這是要我喉嚨痛死嗎」。周永鴻認為，民政局物資採購不夠貼心。對此，民政局長吳世瑋在記者會上道歉，表示會檢討改善。

▲澎湃防疫包送麻辣麵挨轟，台中市府道歉「檢討改善」。（圖／市府提供、周永鴻提供）

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▲台中市民政局長吳世瑋坦言，確實不妥，會檢討改善。（圖／市府提供)

吳世瑋提到，台中市從去年疫情開始就送關懷包，累計至今已經送出29萬包關懷包，當中除了泡麵還有八寶粥、沖泡食品、餅乾、保久乳，還有篩劑，還有血氧機、溫度計等，強調市府相當盡心盡力。

吳世瑋表示，議員反映的麻辣口味口味確實不妥，已經要求廠商停止提供該款物品，「我們道歉，會檢討改善！」

全國今（8）日新增8萬195例本土確診，台中市新增1萬1587例，其中有1萬608例為快篩陽確診，佔91.55%。市長盧秀燕今日召開疫情線上記者會表示，疫情處於高原期，推估跟假日效應有關，篩檢人數較少，提醒民眾要做好防疫自我保護。此外，截至目前為止，台中市整體疫苗覆蓋率第一劑達95.29%、第二劑達86.45%、第三劑已正式達到70%，疫苗覆蓋率剛好是9、8、7成，感謝醫護持續守護，為市民增加疫苗防護力。

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