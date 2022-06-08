竹縣+2293　5-11歲BNT接種率達6成！13日恢復實體課程

▲新竹縣宣布6/13日開始恢復高中以下實體課程。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央今（8日）公布新竹縣新增2293例新冠肺炎本土案例，居家隔離2935人、居家照護列管人數6352人。衛生局表示，目前兒童5到11歲疫苗接種率已達6成多，在校園接種莫德納場次在6月1日結束，BNT疫苗校園疫苗接種預計在6月10日完成，由於BNT預約踴躍，校園疫苗接種覆蓋率可望持續提高，降低兒童感染風險。

此外，新竹縣校園確診人數於5月19日宣布自5月23日起遠距教學之310人降至6月7日止之82人，且各級學校陸續完成疫苗施打，目前兒童5-11歲第一劑疫苗接種率已達6成，預計本周完成兒童BNT疫苗校園接種場次，故此，新竹縣政府也宣布轄內中等以下學校將從6月13日起恢復實體課程。

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教育局楊郡慈局長提醒各校在恢復實體課程前，務必完成校園環境清消作業，鼓勵學生在返校前一日進行快篩，學生返校後持續關心學生身體狀況，若有身體不適狀況請學生在家休息，給予防疫假且不列入出缺勤紀錄。復課後若師生快篩陽或PCR確診，以及同住家人有確診者，或若有需進行0+7自主防疫期間等情況，此類師生仍禁止到校。



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