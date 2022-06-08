新北市消防局演羅生門給恩爸看　民進黨團批：滿足侯友宜導演慾望

▲民進黨立法院黨團召開「新北市府演很大，還原真相一場戲？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，傳出新北市政府消防局以「假報案」的方式，表演勤務指揮中心現場給恩恩父親觀看，民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵8日表示，演戲不是演習，消防局為了配合新北市長侯友宜的導演慾望，只是增加他們更多的勤務。

張姓網友7日晚間在臉書發文表示，恩恩爸爸6日到消防局本部聽取報案音檔，在上午9時30分到10時間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。對此，民進黨立法院黨團8日上午召開「新北市府演很大，還原真相一場戲？！」記者會。

民進黨團書記長陳歐珀表示，恩恩父親迫切地想還原事實真相，新北市政府卻在追查的過程演了一齣羅生門，民進黨團質疑新北市政府演很大，這場戲到底要演給誰看，民進黨團全力支持恩恩父親還原事實，但是也不容許任何行政單位企圖掩蓋真相。

民進黨立委羅致政指出，這齣戲不管是叫做重現、還原或測試，在絕大多數民眾眼中就是一場戲，新北市政府把責任推給第一線的消防人員，他們都是被迫上場的臨演，編劇可能是消防局長或長官，但是一定是來自導演的需求。

羅致政也說，新北市政府不要用提告的方式，嚇阻其他想要爆料的人，這位前消防隊員能夠精準地掌握，整個流程的人時事地物，代表現在消防局裡面有人看不下去，才會提供這樣的資料給前隊員指控。

羅致政認為，新北市消防局不是針對這位前消防隊員，而是要喝止、恐嚇現在的消防弟兄不要再爆料，他呼籲所有看不下去的消防弟兄們，勇敢地把所看到、聽到、記錄到的真相告訴大家，因為恩恩父親值得得到真相。

林楚茵強調，演戲不是演習，新北市消防局不應該用提告轉移焦點，甚至是追殺吹哨者，難道現在是侯友宜侯導的假面被拆穿，以及不敢面對橫向聯繫的顢頇、無能的表現，所以現在才要提告這位前張姓消防員，消防局為了配合侯友宜的導演慾望，演戲給大家看，只是增加他們更多的勤務。

林楚茵也說，新北市政府不應該讓基層消防員背黑鍋，最重要的還是還原真相，而不是企圖轉移焦點、追殺吹哨者，因為這些吹哨者都是最辛苦的第一線消防人員，「不要讓基層幫高層背鍋，讓侯導演要演的這齣假面被拆穿而追殺他們」。

民進黨團副幹事長黃世杰呼籲，新北市政府應該回頭是岸，戲演到這邊已經演不下去，第一線的消防員都已經看不下去，應該是時候坦然面對，把事情的真相公佈出來，讓恩恩父親及全民能夠檢討在環節中發生哪些錯誤，以及未來要怎麼改進，避免再發生，這個才是一個政府該做的事情。