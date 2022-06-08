卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／新北報導

新北中和2歲男童恩恩染疫過世案延燒，家屬近日出面盼能透過通聯紀錄，還原當時事實真相。新北市議員參選人卓冠廷則爆料，通話譯文應該要有8通，但是消防局卻只提供5通，其中3通電話被抽起來，聲稱對話內容「對衛生局不利」，而這個決定竟是市長室下令。對此，消防局長黃德清澄清，「絕對沒有這種事」。

卓冠廷指出，消防局在上月29日深夜恩恩爸發文後，隔日就陸續將恩恩媽媽和消防局的錄音檔都copy起來，被抽起來的「消防局打給媽媽」的3通譯文是市長室決定的，因為「市府高層」認為消防局打給媽媽的電話中，透露的對話內容對「衛生局」更加不利，寧願讓消防局背鍋，也要讓譯文晚一點到家屬手中。

卓冠廷表示，要不是恩恩爸之後堅持親自跑一趟新北市府領資料，他當天就會被新北市政府呼隆過去，在家等「不齊全」的譯文寄到，然後拖過一個端午連假，再去跟新北消防局追另外3通的資料。

消防局長黃德清今日接受媒體訪問時澄清，「絕對沒有這種事」，而且提供給恩恩爸爸的相關譯文就是他當天報案的所有的紀錄，都非常詳細，恩恩爸爸也聽過了。

市府副發言人張劭斌也說，消防局都已經向恩恩爸爸詳細說明，並且提供相關資料，參選人卻為了創造自己的選舉聲量，提出惡意不實的說法，非常不可取！