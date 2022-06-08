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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

▲▼行政院發言人羅秉成30日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市中和2歲男童恩恩亡故事件延燒，更有前消防員爆料，指新北消防局在恩恩爸到消防局時，要119偽模擬案重現忙碌狀況，恩恩爸因此感到錯愕。對此，行政院發言人羅秉成表示，「何必這樣做？令人不解」。羅說，新北市政府的處理可以更明快，地方政府可信度已經被懷疑，政治處理的第一時間就是講清楚，把相關情形調查還原。

「令人不解，如果是有那種場面的話，何必這樣做？令人不解。」羅秉成說，蘇院長的態度很清楚，這樣一個小生命的消失爸爸媽媽很難過，關懷是必要的，但給真相更重要。給真相這件事情，從政府態度來看的話，應該盡量的滿足。

羅秉成舉例，比如1922的拷貝錄音帶很快就提供，現在恩恩爸要新北消防局提供相關錄音帶，這個過程，「我的角度來看，同理心，是一個合理的要求，新北消防局有一些不同的法律見解跟看法，這是值得大家討論」。

羅秉成說，警察制度在中央與地方的關係上是「警政一條鞭」，有指揮監督關係，但消防局沒有，「消防局確實是新北市政府直接督管」。

羅秉成指出，新北消防局提了2條法，《通訊監察保障法》關鍵性不大；《政府資訊公開法》的第18條，是符合侵害個人隱私、著作權影響、職業上秘密等，共3狀況可以不提供，「消防局雖沒有指明是哪一狀況，但應該是指個人隱私」。

羅秉成說，新北只給譯文並讓恩恩爸來聽，但不給拷貝錄音檔，認為涉及其他聲音隱私、背景音錄到其他報案資料，不管哪一種，若認為有限制必要，「以這邏輯有侵害到隱私，應該是連譯文、叫他來聽都不行，理由不太一致」，且恩恩爸說可以切結只能做目的內使用，這樣訴求也覺得蠻合理。

羅秉成指出，消防局若有這些特別考慮的原因，應該講得更清楚，包括是不是有背景音、有沒有涉及個資，報案人若只說這邊發生火警，沒有個人隱私問題；就算會涉及侵害個人隱私，法條也有「與公益有關」的但書。

羅秉成指出，這事情已經發展成社會注目案件，一般人民都想知道公權力的行使有沒有問題，有某種公益性、有說明必要，用但書來做處理有空間，只是願不願意。

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