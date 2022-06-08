　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

▲黃婦在屏基急救室順利生產 。（圖／屏基提供，下同）

▲黃婦在屏基急救室順利生產 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院急診室7日上午迎來三位待產孕婦，有兩名為新冠肺炎確診者。其中一位黃小姐等不及檢查報告出爐，就在急診急救室自然順產，女嬰體重3120公克，母女均安。屏基這一個月來已接生10位確診產婦。

▲黃婦在屏基急救室順利生產 。（圖／屏基提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是黃小姐的第4胎，懷孕38周，沒有施打疫苗，在5月26日確診新冠肺炎入住屏基專責病房，兩天後兒子也確診入院同住，母子在6月1日出院返家，7日上午6點出現宮縮、陣痛等產兆，於10時50分由119救護車送達屏基急診室，這時屏基戶外治療室已有一名確診孕婦，急診觀察區也有一位一般孕婦待產中。

雖然黃小姐距離確診日期已有12天，但謹慎起見，屏基急診仍先幫他採檢PCR，在等待檢驗報告期間，發現黃小姐子宮頸已開5指加上是第四胎，判斷恐怕馬上就要生了，於是趕緊召集婦產科醫師、小兒科醫師、護理師以及現場急診護理師，將平時搶救生命的急救室變成迎接新生命的產房，推床變產檯，於11時40分順利完成接生任務，一旁待命的小兒科醫師也馬上接手照顧嬰兒。

第一次在急救室參與接生的急診護理師白雅芳激動的說：「超緊張、超感動的，尤其當時急診室還有兩位孕婦待產，很怕忙不過來，也擔心哪裡沒做好，還好大家一起團隊合作，聽到嬰兒的哭聲，我們也都想哭了」

在新冠疫情的戰場上屏基醫護人員沒有退卻，穿上隔離衣待在戶外風吹日曬、全身泡在汗水中工作8小時，有時還要接受病人和家屬的負面情緒，而此時新生命的誕生，不僅給急診醫護人員帶來幸福感，提振士氣，也療癒他們疲累的身心。

ET快訊
恩恩爸控花143分鐘轉送　指揮中心：1922沒權限調度119
陸27歲美女主持猝死！口鼻全血　真相讓家屬崩潰
快訊／台中25歲女失聯2天　遺體找到了
快訊／伊朗「火車出軌」已10死50傷！　車廂撞成一團
出入境旅客指引條件　交長：打滿三劑、團進團出
新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰
他從美國回來讚台灣好太多！　「只贏我們國旗歌前8字」
台銀襄理包養2妹這麼玩！愛愛次數記LINE　傳私密照給獎勵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

台股大漲157點挑戰16700關卡！　台積電上漲9元

台灣最後公娼「天天樂」現況曝！小姐沒收入　1個月未復業恐熄燈

大谷翔平長打無用　天使換主帥還是13連敗

甜點控衝！最新「抹茶芒果卷」來了　一次爽吃罪惡雙餡+芒果果乾

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

6旬長輩「常做惡夢」要小心！　研究曝：恐患帕金森氏症

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

徐佳瑩轉當唱跳歌手！　連跳12小時宣布：以後只敢說自己在蠕動

無薪假回落至1.6萬人　住宿及餐飲業仍增逾500人再創新高

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

今天雨最猛！16縣市大雨特報

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

小二童作文寫「我的媽媽」！網一看笑翻：是人才

16縣市大雨！今晨18℃下到周末　滯留鋒遠離時間曝

2兒確診低血氧　救護車要等1小時！爸攔警車送醫

LovError道歉承認說謊！　遭記過年終沒了「很痛很痛」

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

傳訊息愛加「2字母」　網笑：9成都老人

明年共7連假！但他圈出「補班天數」怒：獨步全球

更多熱門

相關新聞

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

新北市中和2歲男童恩恩亡故事件延燒，更有前消防員爆料，指新北消防局在恩恩爸到消防局時，要119偽模擬案重現忙碌狀況，恩恩爸因此感到錯愕。對此，行政院發言人羅秉成表示，「何必這樣做？令人不解」。羅說，新北市政府的處理可以更明快，地方政府可信度已經被懷疑，政治處理的第一時間就是講清楚，把相關情形調查還原。

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

居隔遇暖心房東幫送宵夜　感動她

居隔遇暖心房東幫送宵夜　感動她

3歲兒確診「危險1症狀」　媽嚇送急診：家備好2物

3歲兒確診「危險1症狀」　媽嚇送急診：家備好2物

關鍵字：

台灣防疫屏東基督教醫院屏基確診生產

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面