等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

▲黃婦在屏基急救室順利生產 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院急診室7日上午迎來三位待產孕婦，有兩名為新冠肺炎確診者。其中一位黃小姐等不及檢查報告出爐，就在急診急救室自然順產，女嬰體重3120公克，母女均安。屏基這一個月來已接生10位確診產婦。

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這是黃小姐的第4胎，懷孕38周，沒有施打疫苗，在5月26日確診新冠肺炎入住屏基專責病房，兩天後兒子也確診入院同住，母子在6月1日出院返家，7日上午6點出現宮縮、陣痛等產兆，於10時50分由119救護車送達屏基急診室，這時屏基戶外治療室已有一名確診孕婦，急診觀察區也有一位一般孕婦待產中。

雖然黃小姐距離確診日期已有12天，但謹慎起見，屏基急診仍先幫他採檢PCR，在等待檢驗報告期間，發現黃小姐子宮頸已開5指加上是第四胎，判斷恐怕馬上就要生了，於是趕緊召集婦產科醫師、小兒科醫師、護理師以及現場急診護理師，將平時搶救生命的急救室變成迎接新生命的產房，推床變產檯，於11時40分順利完成接生任務，一旁待命的小兒科醫師也馬上接手照顧嬰兒。

第一次在急救室參與接生的急診護理師白雅芳激動的說：「超緊張、超感動的，尤其當時急診室還有兩位孕婦待產，很怕忙不過來，也擔心哪裡沒做好，還好大家一起團隊合作，聽到嬰兒的哭聲，我們也都想哭了」

在新冠疫情的戰場上屏基醫護人員沒有退卻，穿上隔離衣待在戶外風吹日曬、全身泡在汗水中工作8小時，有時還要接受病人和家屬的負面情緒，而此時新生命的誕生，不僅給急診醫護人員帶來幸福感，提振士氣，也療癒他們疲累的身心。