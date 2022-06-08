「侯友宜憑什麼要消防當臨演」　民進黨：害基層涉違反消防法

▲侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

針對前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇，民進黨發言人謝子涵8日表示，恩恩爸只是想要錄音檔釐清真相，新北市卻讓消防英雄演戲，市長侯友宜口中的「全力配合」卻變成「全力演出」，這讓家屬、基層情何以堪。對此，民進黨發言人謝子涵表示，憑什麼讓消防弟兄當臨演，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

對此，民進黨中央8日表示，新北市政府這樣於情、於理、於法都不容這樣荒唐的作為，侯友宜有無可迴避的責任，呼籲侯友宜不要再閃躲，向恩恩爸爸道歉。

民進黨發言人謝子涵指出，這件事在情、理、法上都有重大瑕疵，在情感上，侯市府持續動用市府機器欺騙恩恩爸，十分無情、冷血，一開始說好要提供錄音檔案釐清真相，卻一直藉故拖延、神隱，最後也只提供逐字稿，讓家屬在孩子離世的悲痛之下，還要為了真相疲於奔命，與市府周旋，「這樣對孩子的爸媽家長是有情有理的解釋嗎？這樣對恩恩爸爸情何以堪」。

謝子涵進一步說，在「理」上，侯市府高層對消防基層提出離譜的無理要求，根據這名張姓前消防員的陳述，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。

謝子涵認為，如果新北市消防局把演習當演戲模擬的話，請問新北市消防局有沒有通報？到底是「演習」？還是演戲？若沒有的話，憑什麼要求出生入死的消防員弟兄們配合長官來當臨演，這樣對新北市基層消防員情何以堪。

謝子涵說，在「法」上，根據爆料者陳述，新北市府高層下令由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，已經有很多專業人士分享法律見解，這樣的行為涉及故意造假謊報火警不僅可能違反社會秩序維護法第85條，同時也涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

謝子涵強調，在恩恩爸爸發文要求新北市提供完整通聯錄音檔，到今天已經是第11天，恩恩爸爸仍無法得到還原事實的完整資訊，侯市長的「全力協助」如今變成新北市消防局的「全力演出」，「試問侯友宜市長，您的同理心在哪裡？新北市消防局在恩恩爸爸不知情下演出模擬劇，試圖誘導誤判、掩蓋事實，請新北市的大家長，不要用謊言來圓謊，拜託請還給徬徨無助的家長一個公道」。