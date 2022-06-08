　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜憑什麼要消防當臨演」　民進黨：害基層涉違反消防法

▲▼侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜回應恩恩事件。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

針對前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇，民進黨發言人謝子涵8日表示，恩恩爸只是想要錄音檔釐清真相，新北市卻讓消防英雄演戲，市長侯友宜口中的「全力配合」卻變成「全力演出」，這讓家屬、基層情何以堪。對此，民進黨發言人謝子涵表示，憑什麼讓消防弟兄當臨演，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

對此，民進黨中央8日表示，新北市政府這樣於情、於理、於法都不容這樣荒唐的作為，侯友宜有無可迴避的責任，呼籲侯友宜不要再閃躲，向恩恩爸爸道歉。

民進黨發言人謝子涵指出，這件事在情、理、法上都有重大瑕疵，在情感上，侯市府持續動用市府機器欺騙恩恩爸，十分無情、冷血，一開始說好要提供錄音檔案釐清真相，卻一直藉故拖延、神隱，最後也只提供逐字稿，讓家屬在孩子離世的悲痛之下，還要為了真相疲於奔命，與市府周旋，「這樣對孩子的爸媽家長是有情有理的解釋嗎？這樣對恩恩爸爸情何以堪」。

謝子涵進一步說，在「理」上，侯市府高層對消防基層提出離譜的無理要求，根據這名張姓前消防員的陳述，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。

謝子涵認為，如果新北市消防局把演習當演戲模擬的話，請問新北市消防局有沒有通報？到底是「演習」？還是演戲？若沒有的話，憑什麼要求出生入死的消防員弟兄們配合長官來當臨演，這樣對新北市基層消防員情何以堪。

謝子涵說，在「法」上，根據爆料者陳述，新北市府高層下令由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，已經有很多專業人士分享法律見解，這樣的行為涉及故意造假謊報火警不僅可能違反社會秩序維護法第85條，同時也涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

謝子涵強調，在恩恩爸爸發文要求新北市提供完整通聯錄音檔，到今天已經是第11天，恩恩爸爸仍無法得到還原事實的完整資訊，侯市長的「全力協助」如今變成新北市消防局的「全力演出」，「試問侯友宜市長，您的同理心在哪裡？新北市消防局在恩恩爸爸不知情下演出模擬劇，試圖誘導誤判、掩蓋事實，請新北市的大家長，不要用謊言來圓謊，拜託請還給徬徨無助的家長一個公道」。

ET快訊
恩恩爸控花143分鐘轉送　指揮中心：1922沒權限調度119
陸27歲美女主持猝死！口鼻全血　真相讓家屬崩潰
快訊／台中25歲女失聯2天　遺體找到了
快訊／伊朗「火車出軌」已10死50傷！　車廂撞成一團
出入境旅客指引條件　交長：打滿三劑、團進團出
新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰
他從美國回來讚台灣好太多！　「只贏我們國旗歌前8字」
台銀襄理包養2妹這麼玩！愛愛次數記LINE　傳私密照給獎勵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫談九二共識「沒有共識的共識」　羅致政樂見：兩岸沒有共識

台斯「民事暨商事司法合作協議」簽了　蔡清祥：未來還有更多

新北市消防局演羅生門給恩爸看　民進黨團批：滿足侯友宜導演慾望

酸馬英九、郝龍斌、柯文哲平庸　沈富雄：我不在乎再加陳時中一個

賴香伶展開桃園請益之旅　首站拜訪議長邱奕勝：為桃園不分顏色

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

傳陳時中6月底「收掉」指揮中心選北市　蔣萬安：防疫不應參雜政治

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

「侯友宜憑什麼要消防當臨演」　民進黨：害基層涉違反消防法

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

朱立倫談九二共識「沒有共識的共識」　羅致政樂見：兩岸沒有共識

台斯「民事暨商事司法合作協議」簽了　蔡清祥：未來還有更多

新北市消防局演羅生門給恩爸看　民進黨團批：滿足侯友宜導演慾望

酸馬英九、郝龍斌、柯文哲平庸　沈富雄：我不在乎再加陳時中一個

賴香伶展開桃園請益之旅　首站拜訪議長邱奕勝：為桃園不分顏色

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

傳陳時中6月底「收掉」指揮中心選北市　蔣萬安：防疫不應參雜政治

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

「侯友宜憑什麼要消防當臨演」　民進黨：害基層涉違反消防法

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

台灣最後公娼「天天樂」現況曝！小姐沒收入　1個月未復業恐熄燈

大谷翔平長打無用　天使換主帥還是13連敗

甜點控衝！最新「抹茶芒果卷」來了　一次爽吃罪惡雙餡+芒果果乾

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

6旬長輩「常做惡夢」要小心！　研究曝：恐患帕金森氏症

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

徐佳瑩轉當唱跳歌手！　連跳12小時宣布：以後只敢說自己在蠕動

無薪假回落至1.6萬人　住宿及餐飲業仍增逾500人再創新高

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

王毅：絕不允許域外勢力禍亂中亞地區

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

新北消防遭控騙恩恩爸　他揭2字證實

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

王浩宇未確診　驚呼「沒後悔打高端｣

更多熱門

相關新聞

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北市中和區2歲童恩恩染疫離世，其父親持續追查是否有過失，民進黨多位議員參選人也加入戰局指控新北市長侯友宜隱瞞。針對張姓網友指控新北消防局動員119上上下下偽造報案，營造紛亂假象，該名被指控的消防員今也正式提告，反擊網友扭曲事實。

消防局演戲給恩爸看　邱顯智痛斥裝肖維

消防局演戲給恩爸看　邱顯智痛斥裝肖維

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

新北消防局被爆演戲喊告　林楚茵批侯友宜：真以為自己土皇帝？

新北消防局被爆演戲喊告　林楚茵批侯友宜：真以為自己土皇帝？

關鍵字：

侯友宜新北

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面