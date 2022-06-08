男子燒廢馬達污染空品危害健康　數罪併發這下子慘了！

▲林姓男子涉嫌任意露天燃燒含塑膠材質之馬達線圈，逸散特殊有害健康物質，違反空污法等罪嫌，被台南市環保局依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲林姓男子為變賣馬達內銅線，在重要道路附近空地露天焚燒200~300個塑膠包覆的馬達線圈，現場冒大量黑煙加上刺鼻臭味，附近居民氣憤不已，環保局循線於6月6日下午找到林男，他對自己隨意燃燒有害物質的行為毫不在意。

環保局表示，露天焚燒且散逸特殊有害健康物質，依空污法第55條可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上5百萬元以下罰金，將依法將全案將移送台南地檢署偵辦。

環保局6月2日下午接獲民眾陳情，南區台86快速道路匝道一帶冒大量黑煙且散發燒塑膠的刺鼻味。當下即會同灣裡派出所員警及里長趕往，現場只見消防人員正奮力滅火。火勢撲滅後，發現燒的都是馬達線圈，有的塑膠外殼已融毀有的仍完好，基於證據保全，目前都已移至他處暫置，重量約3噸。

環保人員循線查獲林姓男子，林男是台南人，對灣裡一帶熟悉，他收購大、小馬達拆解、焚燒馬達線圈，目的在取得內部的銅線加以變賣。環保局認為，林男對於露天燃燒有害物質對環境、健康帶來的危害一點也不在意，竟然說只是燒一些物品，又不會怎樣。

環保局長謝世傑指出，林男任意露天燃燒含塑膠材質之馬達線圈，逸散特殊有害健康物質，依空污法55條的處分極為嚴厲，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上500萬元以下罰金。

另外，林男未取得廢棄物清除處理許可逕行焚燒處理廢棄物，違反廢棄物第41條第1項及第46條第4款，最重可處5年以下有期徒刑及最高1500萬元罰金。全案將函送台南地檢署偵辦。

台南市環保局強調，為貪圖小利隨意露天燃燒廢電線、電纜、馬達等將得不償失。民眾家中如有不要的廢棄電線、電纜或馬達等請交環保局資源回收車回收。若發現焚燒不明物品等空污情事，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉2222或1999市民服務熱線通報環保局處理。