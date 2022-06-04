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可樂選「無糖零卡」比較健康？　醫曝關鍵1配方：更毒

▲▼ 可口可樂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲可樂示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者邱晟軒／綜合報導

不少愛喝碳酸飲料的民眾，為了同時顧及健康，會選擇喝標示無糖零卡的可樂。不過無糖可樂真的就比較健康嗎？腎臟科醫師江守山有不同的看法，直呼「怎麼會問這種傻問題呢？」

「為了健康應該選擇零卡可樂還是含糖可樂？」江守山3日在個人臉書發文表示，零卡可樂不會帶來血糖的負擔比較健康，但是這個推論經過前瞻的臨床研究發現剛好與你想像的相反，「零卡可樂的甜味不是來自於糖，而是來自於三種甜味劑」。

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江守山根據波士頓大學醫學院研究指出，前瞻隊列4300多人，10年追蹤，只有人工甜味劑增加中風、失智風險3倍，而含糖飲料或糖攝取與中風、失智無關，所以說，「精緻糖雖然不好，但是人工甜味劑比它更毒。」

▲▼健怡可樂（Diet Coke）與零卡可樂（Coca-Cola Zero）等使用代糖的碳酸飲料也會增加罹患心臟病之風險。（圖／達志影像／美聯社）

▲零卡可樂（Coca-Cola Zero）使用代糖，研究顯示會增加罹患心臟病之風險。（圖／達志影像／美聯社）

本站曾報導「零卡可樂跟原版『根本沒差』！　法研究證實：心臟病風險增加20%」內文指出，《美國心臟病學會雜誌》26日發表一項法國的新研究顯示，使用人工甜味劑（Artificial sweetener，又稱代糖）的飲料可能與含糖飲料一樣會對心臟造成有害影響。

研究人員在10年間追蹤調查了10.4萬多人發現，喝含糖飲料與代糖飲料的人罹患心血管疾病、中風以及心臟病發作的機率比不喝飲料的人高出20%。

研究更顯示，不論是大量飲用代糖飲料或飲用全糖飲料的人，比起那些不喝這2種飲料，只喝水、茶或咖啡等其他飲料的人，都會增加20%罹患心臟病的風險，此結論意味著代糖飲料與普通含糖飲料在這點上沒有區別。

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