端午連假　大家一起來台南戶外防疫健康遊！

▲端午節連假將至，除了吃粽子、立蛋、掛香包應景之外，台南市長黃偉哲邀請大家來到台南各景點旅遊。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

端午節連假將至，除了吃粽子、立蛋、掛香包應景之外，台南市長黃偉哲邀請大家來到台南各景點旅遊，參加水域遊憩體驗活動，欣賞盛開的阿勃勒、鳳凰花還有蓮花，有益身心健康又可增強免疫力，同時還可以下載「旅行台南APP」，一邊遊台南、一邊集章抽大獎，讓台南旅行更好玩！

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觀光旅遊局郭貞慧局長表示，戶外旅遊是放鬆心情的首選，端午連假期間剛好也是賞花季，此外，還有台南博物館節、台江文化季等活動，以及鳳梨、芒果等水果產季可以讓你健康吃。不過，還是要提醒大家，請持續落實防疫措施，全程戴好口罩、勤洗手消毒、保持安全社交距離，完整施打COVID-19疫苗，也可使用「臺灣社交距離App」，共同守護你我的健康。

《旅行台南APP》今年全新改版，優化電子集章功能，並於5/30~7/10推出「尋找逃班的魚頭君-最終召集令」電子集章活動，邀請民眾下載《旅行台南APP》並實際走訪全台南逾百處景點，透過APP的電子集章系統，完成指定條件後，就有機會獲得宏佳騰電動機車、Nintendo Switch、超商電子禮券、魚頭君口罩（盒）、魚頭君icash2.0吊飾娃娃等多項好禮！

每年預約報名幾乎都秒殺的水域遊憩體驗活動，已經邁入第12年，今年共規劃辦理22天（5/29-10/16）共100梯次，在戶外均可保持1公尺以上的安全社交距離，是防疫期間非常合適的休閒活動，歡迎大家透過參與活動來了解臺南各地水域特性。端午節連假期間的梯次為6/3、4、5在新化區虎頭埤風景區舉行，提供獨木舟、立式划槳、龍舟板等載具，讓民眾徜徉在埤塘水域湖光水色中，每梯次提前完成報到的前4位民眾還可享用限量飲料。活動採預先報名（70%）及現場報名（30%）併行，有興趣的朋友可瀏覽活動臉書，注意報名時間等重要資訊，來到虎頭埤還可以買到5/13剛推出的限量魚頭君布偶。活動臉書 https://www.facebook.com/watertainan