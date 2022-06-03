當上醫生後不敢做的事！　「1件事」急診醫超怕：會嚇死

▲網友分享「成為各科醫師之後，不敢做的事」，引發眾人熱議。（示意圖／免費圖庫pixabay，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

每個人是自己身體健康第一責任，然而，每個人對於健康的定義又有不同的答案。其中，作為健康守門員的醫生們，心裏所想的健康，肯定又跟平常人有所不同。對此，就有一位網友近日在網路論壇分享自己輪訓各種專科後的感想，並以「成為各科醫師之後，不敢做的事」為題分享。

急診醫｜不敢騎摩托車

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友表示，輪訓急診外科時，許多外傷、不管是輕微至多處擦挫傷、抑或是嚴重到顱內出血，有許多病人都是肇因於摩托車。除了摩托車本身就是人包鐵的高速行駛工具之外，另外的問題就是台灣交通環境對於摩托車的不友善。

他回憶起主治醫師當時的對話，「要小心，我自己在急診訓練兩年之後，原本都騎車上班，後來看到太多可怕的摩托車騎士悲劇，後來寧願租貴一點、離醫院近一點的地方，也不敢再騎車上班了。」

骨科｜不敢騎腳踏車、溜冰

該網友指出，自己跟的當時的骨科老師愛慢跑，甚至每三個月都會參加一次半馬。然而有一次，科內的另一位醫師因為騎腳踏車受傷，橈骨頭骨折，所以無法開刀，這件事情傳到我老師的耳裡。

「我以前參加過一次鐵人三項，」老師邊看著術後病人的X光片，邊說著，「那一次在腳踏車項目，有兩名選手擦撞摔得不輕，結果，當天值班的學長告訴我，那兩個都送來急診，都遠端前臂骨折。」

後來幾次值班，老師也陸續接到因為腳踏車造成的骨折病人，大多都是腳踝、手腕骨折。很恐怖的事情是，騎腳踏車就算騎得慢，有時候還是會因為奇奇怪怪的事情跌倒受傷，而且騎得慢有時候還傷得更重。

胸腔內科｜不敢抽菸

該網友表示，胸腔內科老師曾經說過「在他們那個時代，當時醫界的長輩有不少都會抽菸。在一些飯局、甚至是會議結束之際，長輩遞給你菸的時候，如果不接下來點火，在當時怕是十分不禮貌。」

不過，胸腔內科老師也強調「菸這種東西真的很恐怖，你第一次抽會覺得，臭死、到底誰會想吸這種東西。然而，幾次之後，會覺得越來越順口，甚至還有提神的效果。」

老師說，從前在內科訓練的時候，一個月大約有一半的日子都睡在醫院、壓力又大，此時，抽一根菸，彷彿又有了工作的動力和精力。然而考上胸腔專科之後，看過了百來位肺癌病患。雖然也有完全菸酒不沾的患者，可是，老煙槍還是比較容易得肺癌。其中「COPD（阻塞性肺病）」更可憐，想到吐不出氣那種窒息感，真的忍不住害怕了。

老師在成為主治醫師第10年，才成功完全戒菸。

新陳代謝科｜不敢喝手搖杯

該網友回憶起老師的話，「飲料這種東西很可怕，裡面糖分含量非常的高，就算是一分糖也一樣。」

老師強調，飲料就算是無糖，但是加個珍珠，糖分就直接爆表了！「你現在就每天一杯，這些多餘的糖份，如果你又沒有規律運動的話，累積起來，除了變胖變醜之外，小心糖化血色素變高。」

該網友根據調查發現，台灣人的第二型糖尿病 （多為後天造成的）族群，大多都有每天喝手搖杯的傾向，有些人甚至一天兩到三杯，而且還是全糖。

該網友說，事後一位與老師同屆的學長告訴我，老師在訓練的時候明明也是每天一杯手搖杯，看來是成為新陳代謝科的主治醫師，看盡人生百態，才戒掉這個讓人開心的小東西。

眼科｜不敢戴月拋、年拋

原PO表示自己有戴隱形眼鏡的習慣，不過有一次老師提醒他清潔隱形眼鏡的重要性。



老師說，以前訓練的時期，大多人戴的都是要清潔的隱形眼鏡，但是，眼科訓練真的太累了，有時候下了值班，也沒有很用心清洗，一心只想要趕快躺床，「身為眼科醫師，知道這樣危險，但還是抵不過睡意的」。

老師認為，「我是很幸運，這樣搞都沒出甚麼事，可是看到許多病人，因為隱形眼鏡的配戴方式不良、清潔差，造成各種角膜發炎、潰瘍、病變，甚至還有失明的。」老師更強調，寧願醜一點，乾脆就放棄隱形眼鏡了，真的要戴也是戴日拋。

▲「成為醫生不敢做的事」貼文曝光後，引發網友熱列討論。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文無關）

貼文曝光後，立刻引起許多網友共鳴「身為也在醫院工作的人，好有同感」、「一路看下來，我不知道說了幾句好可怕」、「看完從此戒菸，謝謝版主」、「知道自己承擔的風險就好了，像我自己就是秉持，痛苦的活著不如快樂的死去」、「我決定改變生活，試試看」、「雖然大家都知道手搖飲對身體不好，但路上飲料店多得滿天飛，還是抵抗不了啊」。

貼文釣出不少醫科過來人都認同「不敢騎車」，紛紛回應，「在外科實習真的不敢騎車」、「前急診護理師，不敢騎機車（舉手），騎到車多的地方就幻想會被撞」、「去急診輪訓過真的會不敢騎機車」、「之前手上有個病人，很漂亮的一個女生，戴3/4罩安全帽車禍，下巴全碎牙齒也碎了，當天下班，立刻去買了全罩，嚇死」。