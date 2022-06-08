朱立倫「沒有共識的共識」談兩岸　藍委反罵民進黨：別只會張嘴叫

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫率團赴美訪問，針對「九二共識」問題，朱於華府引用前總統陳水扁名言，稱九二共識為「沒有共識的共識」，似有刻意淡化兩岸關係敏感性，引發討論。對此，國民黨立委李德維今（8日）受訪說，國民黨提出的九二共識讓兩岸在沒有共識的狀況下又有共識，民進黨不該只會「張嘴批評、張嘴叫」，應該提出可以解決兩岸問題的論述。

▲國民黨立委李德維（左）回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維今天上午在黨團記者會後受訪說，國民黨過去在兩岸關係上，對於「中華民國」和「中華人民共和國」統治的區域範圍本來就沒有共識，但是又必須務實解決兩岸之間的問題，所以的確在「中華民國對中華人民共和國」或「中華人民共和國對中華民國」這個問題上是沒有共識的，在這個基礎上產生的九二共識，就是在互相不否認的狀況下，務實處理兩岸事務。

李德維指出，這也就是馬政府時期在處理兩岸事務的時候，可以穩定處理兩岸關係的基石，但民進黨沒有辦法提出一個「讓兩岸沒有共識又有共識」的方向，才導致現在兩岸問題及危機的發生，希望民進黨提出可以解決兩岸問題的論述，處理好兩岸關係，而不是只張嘴批評、張嘴叫，沒辦法處理兩岸關係的作法。

國民黨團總召曾銘宗則表示，民進黨永遠在挑在野黨的毛病，國民黨有新的論述也不支持，國民黨舊的論述也罵，執政黨對於兩岸關係沒有辦法提出好的論述跟作為，讓兩岸關係急速惡化，危及台灣的安全，而國民黨利用訪美的機會，提出了好的論述，也取得了其他國家的認同，非常好啊，希望民進黨把心胸放大，不要一昧批評。

曾銘宗說，能夠提出好的論述，有助於兩岸關係，讓中華民國走出去、未來有更大的發展；他並說，朱立倫所言「現階段當然是最好的論述」，過去一段時間，九二共識發揮非常重大的功能，讓馬政府時代的兩岸關係非常穩定，促進兩岸文化、經濟交流，但未來要不要維持，或者如何擴大相關論述，可以讓大家討論。