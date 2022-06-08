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朱立倫會晤白宮國安官員　美方關切台灣兵役、後備制度

▲▼朱立倫訪問美國。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫訪問美國。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫展開為期10天的訪美行程，7日與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（（Laura Rosenberger））會談，雙方就安全、國防等議題交換意見。朱立倫會後表示，確實感受得到美方對安全議題的關切。

朱立倫會後表示，雙方針對各項議題交換意見，尤其是整體安全議題、國防議題，能源安全也有提到，包括各方關心的兵役、後備制度都有討論。

此外，朱立倫、國民黨副主席夏立言、立委陳以信、駐美副代表黃裕鈞、前立委許毓仁也拜會美國眾議院，走訪包括來自俄亥俄州的美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯（Don Bacon, R-NE)、亞利桑那州聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego, D-AZ）、密西根州聯邦眾議員麥可蓮（Lisa McClain, R-MI）以及加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel, R-CA）在內的跨黨派友台議員。

朱立倫表示，這次來沒有黨派之見，共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿等議題上與美國雙方合作的需要，並與代表美國立法部門的各個眾議員廣泛交流意見。

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