佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐今（8日）質疑，據統計，有5名監察委員在20個月間出席次數低於8次，甚至有4名監委提案數「掛蛋」，抨擊「監察院不是安養院」，要求監委扮演獨立辦案角色監督行政部門；國民黨團首席副書記長李德維並嗆，提名這些監委的總統蔡英文、護航同意權的民進黨立法院黨團「對得起人民嗎？」

▲國民黨立法院黨團今天舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團今天上午舉行「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會。鄭正鈐說，監察院不是安養院，更不是酬庸院，據統計，監察院從2020年8月至今年3月這20個月間，總共開過22次會議，其中有5名監委出席率低於8次，包括監委王幼玲、葉大華、張菊芳、高涌誠、田秋堇等人均入列；另在提案量部分，4名監委蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐等人「0提案」，「如果在立法院早就被媒體罵翻了」。

鄭正鈐說，監委中不乏擁有厲害學經歷背景者，例如蘇麗瓊曾經當過衛福部次長，可關心高登採購1600萬劑快篩試劑案；王榮璋曾任公平稅制改革聯盟召集人，可關注喧騰多時的太極門案；范巽綠當過高雄市政府的教育局局長，最近台南市政府爆發副發言人性騷擾爭議，應特別關心該案；林盛豐對於觀光、環保、公共建設事務熟稔，可著墨政院今年紓困不夠完善等領域。鄭直言，監察委員沒有監督機制，只有自律規範，民眾期待監委扮演獨立辦案角色，對行政部門有更大監督。

李德維補充，現在發生這樣的問題，希望當時提名監委的蔡英文，以及在立法院行使同意權時護航「這些屍位素餐的監察委員」的民進黨團，應該好好檢討，對得起2300萬台灣人嗎？每天花了這麼多納稅錢，卻連開會簽到都沒有，應該公布這些監委沒有開會的請假理由，呼籲監委要好好開會、提案、做事情，而不是只會佔據高位無所事事，並要求監察院比照「開放國會」讓全民監督。

國民黨團總召曾銘宗說，《監察法》規定監委擁有彈劾權等職權，監委怠忽職守是愧對人民，新冠疫情發生兩年多以來，要口罩沒口罩、要快篩沒快篩，但監委卻在這之中完全缺席，還是裝睡叫不醒，要求監院定期公布監委出席會議的情況，並要監院立案調查監督政府把防疫工作做好。