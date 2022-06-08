參考WHO全球確診喪葬指引　國民黨團轟陳時中：新加坡可守靈3天

▲國民黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

疫情爆發至今，近3000名確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（8日）表示，衛福部長陳時中近期說法反覆、不負責任、賣弄話術，給予最嚴厲的譴責，並呼籲衛福部學學他國，訂定相關指引和處理原則，「請陳時中多一點溫度」。

曾銘宗批評，陳時中近期對於24小時火化的說法反覆、不負責任，6月1日說「規定24小時內要通報，不是24小時內處理屍體」，6月5日重申「24小時內通報而非火化」，6月6日說「火化規則沒變過，是公文讓人民容易誤解」，6月7日說「沒有說24小時內火化是錯的」，顯示陳處理這件事情沒有溫度、同理心，賣弄話術，為尊重人民人命的尊嚴，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，2020年3月世界衛生組織（WHO）擬定全球確診喪葬指引，強調「應避免倉促處置新冠死者」、「死者之尊嚴及其文化宗教傳統和家人，應始終受到尊重和保護」，而紐西蘭、澳洲、加拿大、新加坡等國也沒有「盡速火化、屍袋不能再開、在大體車上入殮」等規定，例如新加坡允許喪家守靈3天。

曾銘宗向陳時中喊話說，「學學人家」，針對染疫死亡者大體是否要在24小時內火化，衛福部應參考WHO訂定指引、處理原則，不要反反覆覆，因為這涉及到人命尊嚴、家屬送受難者最後一程，請陳時中多一點溫度。

國民黨立委李德維表示，不希望陳時中的態度是「硬凹」、「凹不過去再來承認」，這樣的說法已經嚴重傷害家屬及國人，這種處理事情的態度，不該是一個政務官所為，希望陳時中好好面對現在的防疫事務，不要獨斷獨行、說詞反覆，這樣傷害政務官的尊嚴和信譽，對於死者、家屬也是非常不尊重。