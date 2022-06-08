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彰化媽抱高燒女兒求救！林世賢10分鐘親送血氧機　一句話讓她淚崩

▲▼彰化媽抱高燒女兒求救！林世賢10分鐘親送血氧機　一句話讓她淚崩。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

▲彰化市長林世賢10分鐘親自送血氧機，讓原PO感動不已。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化市一位媽媽在臉書發文表示，大女兒、小女兒高燒不退，她想起醫生叮囑「血氧濃度低於95」就要趕緊送醫，偏偏家中又無血氧機，正當她不知所措，抬頭看到了市長林世賢頒獎給女兒的合照，靈機一動，趕緊打給市長辦公室求救，結果短短10分鐘，林世賢就親自送來了血氧儀，讓她當場感動落淚。

孫姓媽媽在臉書社團「彰化人大小事」發文表示，大女兒6歲、小女兒7個月半夜高燒掛急診，早上回到家還是39度，吃藥、塞劑都降不下來，尤其是小女兒鼻塞無法呼吸，不喝奶也睡不著，她作為媽媽只能一直把孩子抱在懷裡，謹記醫生叮囑，時刻觀察小寶寶。

由於醫生說過，若寶寶血氧低於95，就要趕緊送醫。原PO苦於家中沒有血氧機，一時半會只能抱著孩子走來走去，此時她不經意抬頭，恰巧看見衣櫥上掛著市長給大女兒頒獎的照片，靈機一動，索性上網查找市長辦公室電話，再打電話過去求助。

▲▼彰化媽抱高燒女兒求救！林世賢10分鐘親送血氧機　一句話讓她淚崩。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

▲原PO看到女兒獲獎照片，想到向市長辦公室求助，不料竟是本人送血氧機來。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

文中指出，當時市長助理了解狀況後，僅僅10分鐘，市長林世賢就親自送來血氧儀，還不忘為她加油打氣「媽媽你辛苦了，祝你們全家早日康復」。原PO說，當她聽到這句話，眼淚就不爭氣地掉了下來，「真的非常非常感謝市長！」

貼文一出，短短不到半天就吸引8000人按讚，許多當地網友也紛紛打氣「要多加留意幼兒的狀況，祝褔妳們全家早日康復」、「祝早日康復！公所可以借租血氧機」，還有人大讚「真的是雪中送炭」、「聽到市長親自送過去，我也感動到了！」

▼網友紛紛留言打氣，祝福原PO一家早日康復。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

▲▼彰化媽抱高燒女兒求救！林世賢10分鐘親送血氧機　一句話讓她淚崩。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

▲▼彰化媽抱高燒女兒求救！林世賢10分鐘親送血氧機　一句話讓她淚崩。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

 

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