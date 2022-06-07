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國家隊出包！混MIT賣陸製口罩撈2500萬　豪品老闆犯586罪被判刑

▲國家口罩隊豪品。（圖／ETtoday資料照）

▲國家口罩隊豪品混充陸製口罩販售。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩國家隊「豪品」前年進口千萬片陸製彩色立體口罩，混充MIT醫用口罩販售500萬片，不法獲利2,556萬餘元，負責人呂錫賓被檢方起訴，也接受退貨約642萬餘元，彰化地方法院審結，依犯網際網路對公眾散布詐欺取財罪(共114罪)、詐欺取財罪(共472罪)，應執行有期徒刑1年2月、緩刑參年、支付公庫300萬元， 1,914萬元不法所得沒收。

▲國家口罩隊豪品。（圖／ETtoday資料照）

該案由經濟部標檢局查核，發現豪品雖有立體口罩機台，但2020年2月早已停產卻能販售立體醫用口罩因此揭發犯行，經彰化地檢署調查後發現，豪品公司自109年6月2日起，自大陸地區進口非醫療用口罩約上千萬片，除合法供該公司以非醫療用口罩銷售外，同時將口罩裝入外包裝標示為「臺灣製醫療用」之產品，計有2款，1款為3D立體口罩（含成人用及兒童用），1款為平面活性碳口罩，即該公司以大陸地區製造非醫療用口罩，冒充臺灣製造醫療用口罩，透過通路販售。

▲國家口罩隊豪品。（圖／ETtoday資料照）

▲國家口罩隊豪品退貨公告。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署指出，地檢署偵辦口罩偽造MIT案件，豪品是彰化境內口罩國家隊成員被依詐欺取財罪起訴的首例，豪品於網路銷售，涉犯加重詐欺取財及商品虛偽標記2罪共114次，實體通路銷貨涉普通詐欺取財罪472次，分論併罰，犯罪所得2500多萬多元，扣除退貨642萬餘元，向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

彰化地院法官審酌，呂明知新冠肺炎疫情嚴峻，醫療口罩之品質對於國民健康影響重大，竟為貪圖不法利益，自大陸地區進口一般用口罩，並混充為醫用口罩，而大量販售予一般民眾或經銷商，詐騙次數達472次，金額亦高達25,484,910元，惟念及呂已回收口罩並退費6,423,423元，又將剩餘的犯罪所得19,143,807元主動提出供扣押。

▲國家口罩隊豪品。（圖／ETtoday資料照）

法官認為呂錫賓犯後態度尚稱良好，分別依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，共114罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑2年。緩刑3年，並應於本判決確定後1年內向公庫支付3佰萬元。又犯詐欺取財罪，共472罪，各處有期徒刑3月，可易科罰金。應執行有期徒刑1年2月，如易科罰金，均以1仟元折算1日。緩刑3年，並應於本判決確定後1年內向公庫支付3佰萬元、19,143,807元不法所得沒收。

▲國家口罩隊豪品。（圖／ETtoday資料照）

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