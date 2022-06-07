白色巨塔再掀風暴！名醫服務30年控霸凌被逼走　彰基回應了

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

白色巨塔內風暴再起！彰基近年來有名醫公開指控遭到院長陳穆寬不當對待，爆發出走潮，就連百大名醫邱足滿也將於6月底離開，他的丈夫、前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌7日也公開砲轟，當初他被迫離開工作30年的彰基，是因為還有肉票（邱）在，現在他也沒有懸念了，是該有人大聲說出來；彰基回應，此為醫師個人的想法，院方予以尊重。

日前彰基體系的鹿港基督教醫院1名小兒科張姓女醫師在臉書發表千字文控訴，鹿基片面更改合約內容，為了讓她自行求去鋪陳很久，因為這波疫情，她被醫院要求停診2天，不料醫院竟扣她停診2天的薪水，她立刻遞離職單，「這是一個我能與它共苦，它不願與我同甘的地方」，今年9月30日她會與鹿基分道揚鑣。

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邱足滿今天也在臉書上代PO蕭信昌的公開信指出，邱足滿被迫本月底就要離開彰基，他知道這是陳穆寬對他個人的欺淩，強行逼走他後，毫無節制的禍延他的家人。

▲彰基傳霸凌。資料照，與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭信昌指出，他在彰基耳鼻喉科工作30年， 算起來還是陳穆寬的學長， 2021年他遞了辭呈離開工作了30年的彰基耳鼻喉科。跟他有什麼衝突？哪裡得罪了他？他到現在都不知道。在彰基，這已經是員工，醫師的日常，口腔外科幾位醫師被霸凌後出走的過程完全如出一輒，更不用說去年發生的視網膜權威眼科部主任被羞辱後憤憤然離開，和即將被逼不續聘的國內六大換肝名醫之一的前副院長陳堯俐。

蕭信昌說，彰基先在公開場合侮辱你，再調離拆解你長年建立的團隊，逼得你連低頭默不作聲、只專注於認真看診開刀的機會都沒有，然後對外宣稱醫師人力的流動是醫院的常態，彰基對此一貫不針對質疑作回應。

對此，院長室指出，一切以防疫為優先，陳穆寬今天上午門診中，下午開會，由公關室統一對外回應，「此為醫師個人的想法，院方予以尊重」。