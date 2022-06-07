桃園市議員呂林小鳳號召民間捐贈物資　挺部桃和聖保祿醫護

▲呂林小鳳號召捐贈，挺部桃和聖保祿醫護。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為感謝醫護同仁在疫情期間，盡心盡力照顧每一位市民的健康，桃園市議員暨八德三元宮主委呂林小鳳特別號召，結合元聖宮、寶仁寺與宏亞食品、八德三元關懷協會等各界善心，致贈慰問金及暖心餅乾為衛福部桃園醫院、聖保祿醫院打氣加油，期紓解、療癒醫護同仁的壓力與心靈，感受各界的支持。

市議員暨八德三元宮主委呂林小鳳表示，自疫情發生以來，第一線醫護人員十分辛苦，為了服務民眾得無時無刻穿著防護衣，甚至因而確診。本次集結各界愛心贊助，捐贈部立桃園醫院43萬元慰問金、1,000盒宏亞食品禮盒；捐贈聖保祿醫院15萬元慰問金、500盒宏亞食品禮盒，藉此表達對醫護人員的鼓勵與感謝，也盼桃園疫情盡早降溫、回歸日常。

聖保祿醫院醫療副院長王豐林表示，感謝三元關懷協會捐贈15萬元及500盒宏亞食品禮盒，以行動支持站第一線醫護同仁及聖保祿醫院，讓全院感受到愛心與溫暖，他代表院長與所有同仁表達謝意；再者，聖保祿醫院自4月25日起在八德成立社區採撿站，後續因政策轉型為社區醫療採檢站，感謝市府團隊的協助與指導，讓一切運作順利；最後，也感謝呂林小鳳議員從設站之初即贊助午餐，讓同仁在辛苦半日後，脫下厚重的防護衣，即能享用暖心的午餐。

王副院長也提及，聖保祿醫院成立於民國54年，57年來長期照顧八德區、桃園區一帶市民的健康。目前因醫療空間不足，正在擴建新院區，預定明（112）年完工，盼提供民眾更完善、多元的服務，也願天主保佑眾人平安喜樂。

包括市長鄭文燦、市府秘書處長顏子傑、衛生局長王文彥、副局長陳麗娟、桃園區長洪清淵、八德區長邱瑞朝、衛福部桃園醫院院長徐永年、聖保祿醫院醫療副院長王豐林、後勤部副院長滕春祐、元聖宮主委邱明政、寶仁寺主委吳阿杞、八德三元關懷協會理事長吳崇敏等均一同出席。