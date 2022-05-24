李柏坊建議優化慈湖「蔣公銅像園區」　市府：還有近百尊進駐

▲市議員李柏坊建議優化慈湖「蔣公銅像園區」。（圖／擷取自市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區慈湖有座全台獨有的雕塑公園，園區內擺放由全國各地捐贈而來的蔣公銅像，多年來，已成為知名觀光亮點。市議員李柏坊24日於市政總質詢中，建議市府將「慈湖紀念雕塑公園」園區內蔣公銅像重新排列，以優化園區的布局，並常態性辦理慈湖水舞秀、水岸光影季，加深遊客印象，吸引更多遊客來大溪觀光。

▲▼園區內擺放由全國各地捐贈而來的蔣公銅像。（圖／廖帝權提供）

觀旅局長楊勝評表示，全國還有近百尊銅像將陸續進駐慈湖，近期市府也規劃盤點慈湖紀念雕塑公園的銅像，盡可能保留名家雕塑，適當調整後再重新布展，增加與遊客的互動性，讓慈湖紀念雕塑公園更具魅力。

▲▼園區內擺放由全國各地捐贈而來的蔣公銅像。（圖／廖帝權提供）

對於李柏坊議員質詢北橫國家級風景區，沿線指標及爭取成立情形。楊局長進一步說明，北橫旅遊線涵蓋大溪、慈湖、三民、角板山、羅浮及拉拉山等地區，市府已向交通部觀光局爭取補助經費，今（24）日已同意備查，計畫總經費2.6億元，其中1.5億元由中央補助、市府自籌1.1億元，將改造北橫沿線景點的旅遊設施。

據了解，「慈湖紀念雕塑公園」內，擺放有大家熟悉各種蔣公或坐、或站與騎馬的200多座塑像，多半由全國各地學校或機關捐贈，民眾稱為「蔣公銅像園區」，長久以來是陸客喜歡造訪大溪的重要景點。