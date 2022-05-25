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停課用不掉！營養午餐食材怎麼辦　老闆霸氣千斤蔬果「大放送」

記者蔡怡萍／苗栗報導

疫情仍在全台高燒未退，苗栗頭份就有一間專送苗栗縣市30所學校的團饍公司，因疫情影響高中以下學校停止實體上課1周，導致大量營養午餐所需的蔬果無法消化，只能囤積，團膳公司老闆不忍大量新鮮食材浪費，主動將食材載到縣議員服務處，交由議員連繫社福單位捐贈，部分由里長來分發給居民。

▲▼苗栗團膳公司將停課而用不到的營養午餐蔬果，拿出來捐贈給社福團體與居民 。（圖／民眾提供）

▲苗栗團膳公司將停課而用不到的營養午餐蔬果，大方拿出來捐贈給社福團體與居民 。（圖／民眾提供，下同）

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團膳公司老闆張瑞淞指出，受到疫情影響，縣內學校都停止到校上課一周，而公司負責配送30所苗栗縣市學校的營養午餐食材，全部都無處使用，且依法規團饍不能轉做其他用途，像是豆芽菜，是在叫貨後農民才開始種植，無法退貨說不要了，只能將上千斤大量的蔬果、雞蛋、飲料等囤積在倉庫。

▲▼苗栗團膳公司將停課而用不到的營養午餐蔬果，拿出來捐贈給社福團體與居民 。（圖／民眾提供）

老闆也表示，自己的公司有82名員工，一天要送30個學校的營養午餐、11間學校廚房，一天營業額可達70萬，這個政策下一個月損失近350萬，雖然大失血，但廚師又不能停，只好請他們回家但薪水照付。

眼看無法轉作他用的團膳食材只能堆在倉庫，老闆也表示非常不捨，與其放任腐爛變質，不如轉個念頭、拿出來做更有意義的事，他說因為不熟悉有什麼管道，他決定與員工將一車車的新鮮蔬果載到縣議員服務處，請議員幫忙聯繫社福團體等，讓有需要的機構能自行取用，而也有一部份請當地里長幫忙，配發給里民自行前來領取，老闆雖無奈但也開心地說，辛苦種植的農作物不會浪費掉，還能做愛心，也算好事一樁。

▲▼苗栗團膳公司將停課而用不到的營養午餐蔬果，拿出來捐贈給社福團體與居民 。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗團膳公司將停課而用不到的營養午餐蔬果，拿出來捐贈給社福團體與居民 。（圖／民眾提供）

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