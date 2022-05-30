桃園議員曝新社區未點交建商就神隱！　要求市府重視

▲桃園市議員謝美英指出，新社區未點交建商就神隱！（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

儘管桃園房市升溫，但相較於雙北的價位，桃園仍吸引許多年輕家庭移居。市議員謝美英30日於市政總質詢指出，拜便捷的高鐵和機捷交通之賜，中壢青埔地區就是一個熱門的移居的選項，但她接獲陳情，有建案完工銷售結束，公設都還沒完成點交，建商就神隱，要求建管相關單位重視。

▲中壢青埔地區吸引年輕人移居。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英說，民眾向她陳情表示，建案完工銷售結束，公設都還沒完成點交，建商就神隱。社區前由建商認養的人行道破損嚴重，遲不修復，除了住戶出入不便，也影響到社區以外的行人安全。建商更將施工工具長期堆置在公設，住戶莫他奈何！

謝美英質詢要求建管處，針對類似案件提出提前控管方案因應，若無法事前保障消費者，至少應該提前減少類似案件發生，或事後強制追究責任。謝美英並

指出，鄭市長宣布護理之家、老人、兒少及身障機構每人2劑…，公私立及非營利幼兒園每人2劑唾液快篩。

然，如南區的心路、北區的寶貝潛能發展中心，在市府發放快篩的類別裡是「身障機構」，但6歲以下院童，較適合「唾液快篩」，要求擴及類似機構？獲市長答詢馬上同意辦理。