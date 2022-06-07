守護消防　平鎮義消顧問捐贈10萬元防護物資

▲平鎮義消顧問捐贈防護物資送溫情。（圖／吳小六提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市消防局平鎮中隊義消顧問團團長謝霑宥、7日捐贈平鎮區所屬消防分隊3M防毒面具本體50個及其配件(梯形濾棉470片、綜合性濾毒罐220個、梯形濾棉蓋200個)，共計10萬元給予第一線消防員使用，期讓前線消防員可以在現場執行任務時，不致吸入過多火煙，守護消防員的身體健康。

謝霑宥說，南崁美福倉儲火警、楊梅家樂福倉儲火警的發生，讓他赫然發現許多消防弟兄，竟只配戴一般外科口罩便至火場外圍進行救災工作，且一般外科口罩亦未能有效阻擋火災燃燒生成的煙及有毒物質。因此，有了上述捐贈物資的行動。

此外，由於疫情確診數急遽攀升，全台民眾對於快篩試劑的需求量暴增，快篩試劑各藥局數量供不應求，而消防人員對於快篩試劑也有一定數量的需求；平鎮救護義消分隊長李治平與其顧問呂國麟等8人討論後，決定捐贈快篩試劑400劑共計6萬予平鎮區消防同仁，在出勤救護案件後，下班回家前可以有足夠快篩試劑進行自主篩檢，安心陪伴家人。

消防局第四大隊大隊長郭百倫對於救災義消與救護義消的暖心舉動表達感恩說道: 「真的很感謝義消對我們第一線消防同仁的體貼與照顧，感謝義消同仁們願意慷慨解囊，為消防同仁置購防毒面具與快篩試劑，提供消防人員工作及休假時全天候的安全防護。」